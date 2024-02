… seine Tipps an junge Spieler: "Es ist ganz individuell. Man muss erstmal gesund bleiben und in den richtigen Spielen performen. Konstant seine Leistung abrufen, vielleicht die richtigen Wechsel machen. Davon hatte ich einige und die haben alle funktioniert. Dann kann so etwas entstehen. Es kann aber genauso nicht so gut funktionieren und dann ist man schnell von der Bühne Profifußball weg."

… seinen späten Bundesliga-Traum: "Es gab sicher auch Phasen, in denen ich fast gar nicht mehr an die Bundesliga geglaubt habe. Die 3. Liga war damals das Ziel. Dass es jetzt so hochgeht, damit war nicht unbedingt mehr zu rechnen. Deswegen ist es jetzt umso schöner und ich weiß es umso mehr zu schätzen."

… die aktuelle Situation in Hoffenheim: "Unser grundsätzliches Problem in den letzten Spielen war, dass immer ein kleines Bisschen gefehlt hat. Wir haben immer gar nicht so schlecht gespielt. Wenn man sich die Qualität in unserem Kader anschaut, kann man sich schon die Top sechs als Ziel setzen. Dafür müssen wir aber anfangen, die Spiele wieder zu gewinnen. Es ist noch einiges drin für uns, aber länger sollte unsere Sieglos-Serie nicht anhalten."

Marius Bülter von der TSG Hoffenheim gilt für Bundesliga-Verhältnisse fast schon als Spätzünder. Erst mit 25 Jahren wechselt er in die zweite Liga. Mit 26 dann in die Bundesliga.

Marius Bülter hat sich seinen Bundesliga-Traum erst relativ spät erfüllt. In der ran Bundesliga Webshow spricht der Profi der TSG Hoffenheim über seinen Weg zum Profifußball, gibt Tipps an junge Spieler und äußert sich zu seinem Ex-Klub Schalke 04.

… seinen Bachelor in Maschinenbau: "Die Bachelorarbeit ist jetzt fünf bis sechs Jahre her. Da ist nicht mehr so viel hängengeblieben. Aber ich bin stolz darauf, das gemacht zu haben. Ob ich das brauchen werde, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich kann noch ein paar Jahre spielen. Aber es ist trotzdem schön, so etwas in der Tasche zu haben."

… die damalige Doppelbelastung mit Fußball und Studium: "Die meiste Zeit während des Studiums habe ich ja noch 5. oder 6. Liga gespielt - oder in der Regionalliga. Da ging das noch. Am anstrengendsten war das Praktikum. Morgens um sieben Uhr arbeiten, dann um 15 Uhr Training und am Wochenende ein Spiel. In der Regionalliga hat man auch sechsmal die Woche Training mit Spiel und nicht mehr so viel Zeit. Als ich das Praktikum gemacht habe, wurde ich aber auch Torschützenkönig und konnte nach Magdeburg wechseln. Es lief also nicht so schlecht für mich."

… den FC Schalke 04: "Man fiebert bei Schalke mit. Weil man gefühlt Fan des Vereins geworden ist. Zum anderen spielen Freunde dort, mit denen man immer noch Kontakt hat und mitbekommt, was los ist. Gute Spieler heißt ja nicht direkt, dass eine Mannschaft funktioniert und Erfolg hat. Das Zusammenspiel muss klappen. Das funktioniert dieses Jahr nicht, aber ich glaube, dass da schon Köpfe in der Mannschaft sind, die dafür sorgen können, dass sie wieder in die richtige Bahn kommen.