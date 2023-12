Markus Babbel über...

… Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic: "Man sieht: Da sind junge Spieler, die Qualität haben. Ich habe immer gesagt: Das kann doch nicht sein, dass der FC Bayern nicht in der Lage ist, junge Spieler einzubauen, wenn man beim Rest der Mannschaft zehn Vollraketen daneben hat. Wir sprechen bei Aleksandar Pavlovic ja von einem Spieler, der Qualität hat. Das ist kein Blinder, der da mitlaufen darf. Dass er es so auf dem Platz bekommt, ist bemerkenswert. Gegen Stuttgart hat er für mich ein herausragend gutes Spiel gemacht. Jetzt muss er dranbleiben. Der FC Bayern ist kein Ausbildungsverein. Aber jetzt weiß der Trainer, dass er da einen hat, der die Löcher stopfen kann und vor der Abwehr präsent ist. Er ist einer, der sich total auf seine Position fokussiert. Das braucht man. Aber jetzt schon an die Nationalmannschaft zu denken, ist zu früh."

… den Status von Toni Kroos: "Über den Fußballer Toni Kroos müssen wir nicht diskutieren. Er ist einer der größten Spieler, die wir je in Deutschland hatten – auch wenn er nicht immer die Anerkennung dafür bekommen hat. Es ist Wahnsinn, was er alles erreicht hat. Es ist ein Genuss, ihm zuzuschauen. Die Frage ist: Will er denn überhaupt zurück? Tut er sich das in seinem Alter nochmal an? Vielleicht sagt er: 'Meinen Körper fokussiere ich in der jetzigen Phase auf den Klub.'"