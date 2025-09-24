Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
RB Leipzig: Timo Werner von Fans und Mitspielern frenetisch gefeiert - Forderung nach Einsätzen für "Gesicht des Vereins" wird lauter
- Veröffentlicht: 24.09.2025
- 13:54 Uhr
- Daniel Kugler
Bei RB Leipzig ist ein Name in aller Munde: Timo Werner. Die Fans skandieren seinen Namen und fordern Einsätze. Seine Mitspieler singen Loblieder über seine Einstellung.
Timo Werner wartet nach seiner Rückkehr von der Leihe zu den Tottenham Hotspur weiter auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für RB Leipzig.
Beim 3:1-Heimsieg am 3. Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln stand der 29-Jährige erstmals wieder im Kader, auf seine ersten Minuten der Saison muss der Routinier allerdings weiterhin warten.
- "Fehlverhalten": HSV degradiert Profi in zweite Mannschaft
- Boniface irritiert mit Posts: Werder-Star muss wohl zum Rapport
Während der Partie hallten Timo-Werner-Sprechchöre durch die Arena. Werner ist Fanliebling, man weiß um seine Bedeutung für den Weg des Klubs an die Spitze der Liga. Auf den Rängen wie auch in der Mannschaft schätzt man seinen Wert nach wie vor.
"Timo ist echt witzig. Ich mag ihn unfassbar, er ist ein guter Junge, hat viel erreicht in seiner Karriere, das darf man auch nicht vergessen. Klar, dass er jetzt mal eine kleine schwierige Phase hat, das ist so, wie es ist, aber wenn man sieht, wie die Fans ihn lieben", erklärte Rechtsverteidiger Ridle Baku gegenüber der "Bild".
Und damit nicht genug: "Ich würde gerne mal wissen, wie viele Trikots von ihm immer noch verkauft werden – da werde ich später mal nachfragen. Timo ist wirklich ein Top-Spieler. Er ist sehr, sehr professionell und ich würde mir wünschen, dass er mal ein paar Minuten bekommt", schwärmte Baku weiter.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Timo Werner bei RB Leipziger: Mitspieler sieht ihn als "Gesicht des Vereins"
Obwohl er sportlich bisher keine Rolle spielt, beweist sich Werner als exzellenter Teamplayer und versprüht gute Laune im Training und in der Kabine. Damit kommt er hervorragend bei seinen Mitspielern an.
Zuvor hatte bereits Kapitän David Raum eine Lanze für den Offensivspieler gebrochen: Werner sei "ein bisschen das Gesicht des Vereins. Er hat viel für den Verein gemacht. Viele Spieler haben viel Demut vor ihm und wissen es sehr zu schätzen, dass er bei uns in der Mannschaft ist."
Seine Einstellung sei vorbildlich: "Er gibt im Training alles, ist in der Kabine sehr positiv, gibt jedem ein gutes Gefühl, ist sehr beliebt. Dass er heute im Kader war, ist sehr schön und freut uns für ihn. Wir sind froh, dass wir ihn haben", betonte Raum.
Externer Inhalt
Fans fordern Timo Werner: RB-Trainer Ole Werner mahnt zu Geduld
Auch wenn Anhänger und Mitspieler vehement Einsätze für Werner fordern, müssen sie sich weiter gedulden.
"Jeder Spieler kann sich über Trainingsleistung empfehlen und seine Position verbessern. Das gilt für alle. Einige Jungs sind in unserer Bewertung noch vor ihm. Da wird man sehen, wie das in den nächsten Wochen weitergeht", erklärte Trainer Ole Werner nach der Partie.
Werner müsse sich weiterhin anbieten und kontinuierlich auf seine Chance hinarbeiten: "Timo stand in weiten Teilen der Vorbereitung leider nicht auf dem Platz", führte der Trainer weiter aus. Daher hätten andere RB-Spieler aktuell noch "die Nase vorn".
Der 57-malige Nationalspieler absolvierte für die Sachsen bisher 213 Pflichtspiele, in denen ihm 113 Tore und 47 Assists gelangen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.