Borussia Mönchengladbach muss womöglich über einen längeren Zeitraum auf Mittelfeldspieler Jens Castrop verzichten.

Im Sommer wechselte Jens Castrop vom 1. FC Nürnberg in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Bei den "Fohlen" soll der 20-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

International hat er das bereits getan. Am 6. September feierte Castrop sein Debüt für die südkoreanische Nationalmannschaft, obwohl er zuvor für die verschiedenen Jugendnationalmannschaften des DFB auf dem Platz gestanden hatte.

Mit seinem Verbandswechsel, der aufgrund der Herkunft seiner Mutter möglich war, könnte aber ein Problem auf den Youngster zukommen, da nun die gesetzliche Wehrpflicht in Südkorea greifen könnte.

Alle wehrtauglichen Männer (zwischen 18 und 35 Jahre; Anm.d.Red.) müssen dort für 18 bis 21 Monate Wehrdienst leisten. Ausnahmen gibt es nur in seltenen Fällen, etwa für Sportler, die große internationale Erfolge für das Land erzielen.