Am heutigen 18. Spieltag ist es an Leverkusen, im Fernduell mit dem FCB vorzulegen. Die Aufgabe hat es aber in sich, es geht nach Leipzig zu RB.

Bayer Leverkusen und der FC Bayern München liefern sich einen packenden Zweikampf an der Spitze, aktuell hat die "Werkself" noch einen Vorsprung von vier Punkten - allerdings haben die Münchner noch das Nachholspiel gegen Union Berlin in der Hinterhand.

Das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga ist so spannend wie schon lange nicht mehr, von der vergangenen Saison mal abgesehen.

Update, 20:20 Uhr: Leverkusen schafft Comeback vs. RB

Bayer 04 Leverkusen gewinnt ein absolut spektakuläres Spitzenspiel dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 3:2 in Leipzig!

Dabei sah nach einer höchst dominanten RB-Anfangsphase überhaupt nichts danach aus. Doch die Werkself hat sich extrem gesteigert und auch von dem erneuten Rückstand in der 56. Minute nicht aus der Bahn werfen lassen.

Am Ende sind es zwei Tore nach Eckstößen, die die Partie zu Gunsten der Werkself entschieden haben. Damit bleiben die Rheinländer in der Bundesliga weiter ungeschlagen und können nach zwei Last-Minute-Siegen in Folge mit noch breiterer Brust als ohnehin schon in das Derby gegen Mönchengladbach gehen. Für RB Leipzig ist es die zweite Niederlage hintereinander und durch den späten Treffer natürlich moralisch ein herber Rückschlag. Kommendes Wochenende geht es in Stuttgart dann um den dritten Tabellenplatz.