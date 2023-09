Matchwinner Hummels: Dortmund siegt vor PSG-Kracher in Freiburg

Mats Hummels

Offensiv hui, defensiv so lala. Erzielt per Kopf nach Ecke sein erstes Saisontor (11.) und trifft damit in der 16. BL-Saison in Folge. Defensiv jedoch kein guter Nachmittag für ihn, im Kopfballduell mit Gregoritsch (18.) kommt er ebenso zu spät wie gegen Höler beim Freiburger Ausgleich (45.+1). In Hälfte zwei stabiler und mit dem umjubelten wie kuriosen Treffer zum 3:2. ran-Note: 2 © Jan Huebner