Real Madrid: Die Rückkehr des königlichen Mythos in der Champions League

Das 3:0 von Real Madrid gegen Manchester City hinterlässt in Europa großen Eindruck. Und dürfte für die eine oder andere Perle Angstschweiß sorgen. Lebt der Mythos des Giganten wieder? Von Justin Kraft Wenn über Real Madrid in der vergangenen und dieser Saison als Champions-League-Favorit gesprochen wurde, dann mussten die Argumente schon sehr konstruiert werden. Eigentlich, so der Tenor, haben die mit ihren Leistungen nichts im Kreis der Elite verloren. "Es ist aber Real Madrid", folgte dann meistens. Und bei denen wisse man nie. In der letzten Saison bestätigte sich der Eindruck jedoch relativ schnell. Jamal Musiala, Alphonso Davies und Jonas Urbig fallen aus - Verletzungssorgen nach Champions-League-Gala

Kai Havertz verhindert Überraschung gegen den FC Arsenal Ja, die Königlichen schlugen auf dem Weg ins Viertelfinale Manchester City und Atletico Madrid. Keine Laufkundschaft. Zum damaligen Zeitpunkt aber ebenso wenig Topfavoriten auf den Titel wie Real selbst. Die Quittung gab es mit einem deutlichen wie verdienten Aus gegen den FC Arsenal. In Madrid waren sich viele Fans vor dem Hinspiel gegen die Skyblues derweil einig: So richtig anders ist es in dieser Saison auch nicht. Immer wieder gab es heftige Rückschläge in dieser Saison. Zuletzt verlor man mit 0:1 daheim gegen den FC Getafe oder mit 1:2 in Osasuna. In der Liga beträgt der Rückstand auf den FC Barcelona vier Punkte. Gegen City fehlten mit Jude Bellingham und Kylian Mbappe zudem zwei Schlüsselspieler. Alles war angerichtet für ein frühes Aus, könnte man meinen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Die Königlichen wie in den besten Jahren Aber nein. Real Madrid gab die perfekte Antwort. Eine, die dem eigenen königlichen Mythos entsprach. Eine, die in Europa Eindruck hinterlassen wird. Real Madrid deklassiert Manchester City - Internationale Pressestimmen zur Guardiola-Blamage Denn der Rekord-Champions-League-Sieger war auf den Punkt da und lieferte eine Art Vintage-Leistung, die an die erfolgreichen Jahre in der Königsklasse erinnerte: Wenig Glanz, wenig Spektakel, eigentlich sogar ziemlich wenig herausragend. Dafür aber brutal effizient, eiskalt und in den entscheidenden Momenten des Spiels voll da. Wie oft hatte Madrid in den letzten zehn Jahren die Champions League gewonnen, obwohl sie statistisch in vielen Partien unterlegen waren oder zumindest nicht den Eindruck vermittelte, fußballerisch allen anderen überlegen zu sein? Die Königlichen lebten von ihrem Mythos, von ihrem unerschütterlichen Vertrauen in die eigene Qualität und von den herausragenden Einzelspielern.

- Anzeige -

- Anzeige -

"Verars**t!" Bayer-Fans toben nach Elfer-Entscheidung

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen