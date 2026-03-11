- Anzeige -

FC Bayern: Diagnosen bei Musiala, Davies und Urbig stehen fest Musiala laboriere an einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk, teilten die Bayern am Mittwochnachmittag mit. Davies habe eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein erlitten. Bei Torhüter Urbig sei eine Gehirnerschütterung diagnostiziert worden. Das hätten die eingehenden Untersuchungen nach der Rückkehr aus Italien ergeben. Musiala und Davies waren erst zur Halbzeit eingewechselt worden. Davies wurde jedoch bereits in der 71. Minute weinend ausgewechselt, Musiala humpelte und konnte das Spiel nicht beenden. Urbig wirkte nach einem Zusammenprall in den Schlusssekunden benommen und musste von Betreuern gestützt vom Platz gebracht werden.

