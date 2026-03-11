- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Champions League - Hattrick Valverde: Real Madrid vor Duell mit FC Bayern - Bodö/Glimt furios

  • Aktualisiert: 11.03.2026
  • 23:09 Uhr
  • SID

Angeführt vom entfesselten Dreierpacker Federico Valverde hat Real Madrid die Tür zum Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München ganz weit aufgestoßen.

Der Rekordsieger gewann im einseitigen Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City 3:0 (3:0) und hat sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel nächste Woche in England erarbeitet. Titelverteidiger Paris Saint-Germain ist unterdessen ebenfalls auf Kurs - und auch FK Bodö/Glimt setzt sein Märchen fort.

Dem unterhaltsamen Duell im Estadio Santiago Bernabéu drückte Kapitän Valverde in Abwesenheit der Superstars Kylian Mbappé und Jude Bellingham mit drei Treffern (20., 27. und 42.) seinen Stempel auf. Das Duell gegen den deutschen Rekordmeister scheint damit nur noch Formsache. Am Dienstagabend hatten die Bayern furios 6:1 (3:0) bei Atalanta Bergamo gewonnen. Die Viertelfinals finden am 7./8. und 14./15. April statt.

Zu Beginn seiner Gala verschaffte Valverde seinem Torhüter zu einem Assist: Nach einem langen Ball von Torhüter Thibaut Courtois ließ der Uruguayer seinen Bewacher mit dem ersten Ballkontakt stehen, mit dem zweiten City-Keeper Gianluigi Donnarumma ins Leere rutschen.

Nach einem Zuspiel von Vinicius Junior erhöhte er mit einem platzierten Schuss zum 2:0 und ließ noch kurz vor der Pause ein Kunststück folgen. Nach einem Lupfer von Brahim Diaz hob Valverde den Ball im Strafraum über City-Verteidiger Marc Guéhi und vollendete per Volley.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat sich im heimischen Prinzenpark mit 5:2 (2:1) gegen den FC Chelsea vorerst für die Finalniederlage bei der Klub-WM revanchiert. Chwitscha Kwarazchelia (86. und 90.+4) und Joao Vitinha (74.) entschieden das offene Spiel. Zuvor hatten Chelseas Malo Gusto (28.) und Enzo Fernandez (57.) zweimal auf die Treffer von Bradley Barcola (10.) und Ousmane Dembelé (40.) geantwortet.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bodö/Glimt feiert sein nächstes Fußball-Fest

Nördlich des Polarkreises feierte Bodö/Glimt derweil sein nächstes Fußball-Fest. Auf dem heimischen Kunstrasen gelang ein 3:0 (2:0) gegen Sporting Lissabon. Nachdem der Außenseiter in den Playoffs Vorjahresfinalist Inter Mailand ausgeschaltet hatte, winkt nun das Viertelfinale. Dort könnte Bayer Leverkusen warten. Die Werkself hatte sich im Hinspiel gegen den FC Arsenal ein 1:1 (0:0) erkämpft.

- Anzeige -
Weitere Inhalte
UEFA Champions League soccer match Real Madrid vs Manchester City at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain. 11 March 2026 Valverde celebrates a goal 900 Cordon Press PUBLICATIONxNOTxINxFRAxESP...
News

Die Rückkehr des königlichen Mythos

  • 12.03.2026
  • 00:06 Uhr
Manchester City FC s coach Pep Guardiola during Champions League 2025 2026, Round of 16 1st leg match. March 11 ,2026. (20260311109)
News

"Real demütigt Pep!": Pressestimmen zum City-Debakel

  • 11.03.2026
  • 23:55 Uhr
Gehirnerschütterung: Torwart Jonas Urbig (M.)
News

Bayern-Schock: Diagnose von Urbig, Musiala und Davies fix

  • 11.03.2026
  • 21:53 Uhr
Atalanta BC v Bayern Munchen - UEFA Champions League Michael Olise of FC Bayern Munchen celebrates with Joshua Kimmich after scoring fifth goal during the serie UEFA Champions League 2025 26 Round ...
News

Sperre für Kimmich und Olise? Bericht deutet Entscheidung an

  • 11.03.2026
  • 21:52 Uhr
Leverkusen Kai Havertz
News

Havertz verhindert Bayer-Überraschung gegen FC Arsenal

  • 11.03.2026
  • 21:43 Uhr
imago images 1074042393
News

Jonas Urbig: Kostet Verletzung die WM-Teilnahme?

  • 11.03.2026
  • 20:10 Uhr
imago images 1074025617
News

Kinsky erlebt Desaster: "Daran wächst man als Torhüter"

  • 11.03.2026
  • 17:49 Uhr
LEVERKUSEN Leverkusen team photo during the UEFA Champions League match between Bayer 04 Leverkusen and Olympiakos Piraeus at the BayArena on February 24, 2026, in Leverkusen, Germany. BART STOUTJE...
News

Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal heute live: Aufstellungen sind da

  • 11.03.2026
  • 17:46 Uhr
Ebenfalls ein St. James Park: Newcastles Stadion
News

Peinliche CL-Panne: Barca-Fan fliegt in falschen St. James Park

  • 11.03.2026
  • 16:59 Uhr
Bayern™s Josip Stanisic Celebrates after scoring 0-1 during the Uefa Champions League soccer match between Atalanta and Bayern Munich at the New Balance Stadium in Bergamo , north Italy - Tuesday ,...
News

FCB-Noten: Trio ragt bei Super-Bayern heraus, nur einer fällt ab

  • 11.03.2026
  • 16:10 Uhr