Abwehrchef Timo Hübers hat im Auswärtsspiel des 1. FC Köln bei Borussia Dortmund eine mutmaßlich schwere Knieverletzung erlitten.

Nach einem Zweikampf mit BVB-Stürmer Serhou Guirassy in der Schlussphase blieb der 29-Jährige mit Schmerzen liegen – offenbar hatte er sich das Knie verdreht. Einige Kölner Profis schlugen umgehend die Hände über den Köpfen zusammen.

Hübers wurde minutenlang behandelt und schließlich auf einer Trage vom Feld gebracht. Der Innenverteidiger griff sich mit schmerzverzerrtem Gesicht immer wieder an den Kopf. Beide Fanlager applaudierten. "Wir hoffen, es ist nicht so schlimm, wie es aussah", schrieb der FC bei X. Nach Spielschluss wurde Hübers umgehend ins Krankenhaus gebracht.

"Ich habe ihn kurz gesehen, er hat geweint, hat Schmerzen. Es geht ihm einfach miserabel. Uns geht's schlecht, aber es geht nicht um uns, sondern um ihn. Wir hoffen, dass es einigermaßen glimpflich ausgeht, aber es sieht sehr, sehr bescheiden aus", sagte Trainer Lukas Kwasniok.

Da Kölns Trainer Lukas Kwasniok das Wechselkontingent bereits erschöpft hatte, musste der FC die Schlussminuten in Unterzahl absolvieren. Kurz vor Spielende erzielte Maximilian Beier (90.+6) den 1:0-Siegtreffer für die Gastgeber.