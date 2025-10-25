Der FC Bayern München ist weiterhin nicht zu stoppen. Beim Bundesliga-Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach sorgen die Münchner sogar für europäische Fußball-Geschichte.

Vincent Kompany klatschte zufrieden in die Hände, seine Spieler feierten den eingestellten Europarekord im strömenden Regen mit den Fans. Durch das 3:0 (0:0) des FC Bayern München nach langer Überzahl beim Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach baute der deutsche Rekordmeister seine imposante Siegesserie aus - 13 Erfolge zum Saisonstart waren in Europas Topligen zuvor einzig der AC Mailand (1992/93) gelungen.

"Die Mannschaft hat es mir leicht gemacht", sagte Torhüter Jonas Urbig bei "Sky": "Wir mussten den Gegner müde spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns mit den Toren belohnt."

Bei der Borussia, die nach einer Roten Karte nach Videobeweis gegen Jens Castrop (19.) früh mit einem Mann weniger spielte, trafen Joshua Kimmich (64.), Raphael Guerreiro (69.) und Shootingstar Lennart Karl mit seinem nächsten Traumtor (81.) für die Gäste. Mit den nächsten drei Punkten feierten die Münchner damit eine gelungene Generalprobe für das DFB-Pokalspiel am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) beim 1. FC Köln.

Auf der Gegenseite setzte sich für die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski, für die Kevin Stöger einen Foulelfmeter an den Pfosten schoss (75.), trotz kämpferisch starker Leistung der schwache Saisonstart fort: Nie zuvor hatte der Traditionsverein nach acht Spieltagen keinen Sieg auf dem Konto. Die nächste Chance auf den ersten Dreier in der Liga bietet sich dem Schlusslicht am nächsten Spieltag beim FC St. Pauli, zuvor geht es noch am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) im Pokal gegen Zweitligist Karlsruher SC.