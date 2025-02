Das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum wurde zum Skandalspiel. Jetzt wurden die Entscheidung im Berufungsprozess verkündet.

Sieg am Grünen Tisch für den VfL Bochum - schon wieder: Das "Skandalspiel von Köpenick" wird mit 2:0 für das Bundesliga-Kellerkind gewertet und hat damit massiven Einfluss auf den Abstiegskampf. Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestätigte nach der mündlichen Verhandlung am Freitag in Frankfurt/Main das ursprüngliche Urteil des Sportgerichts vom 9. Januar gegen Union Berlin.

"Wir haben in der rechtlichen Wertung davon auszugehen, dass eine Schwächung der Mannschaft vorliegt", begründete der Bundesgerichts-Vorsitzende Oskar Riedmeyer seine Entscheidung: "Das liegt auf der Hand."

Durch den Richterspruch wurde die Berufung der Berliner gegen das Urteil des Sportgerichts zurückgewiesen. Das Bundesgericht ist die letzte DFB-Instanz. Die Parteien haben aber noch die Möglichkeit, vor das Ständige Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften zu ziehen. Sollte sich am jetzigen Urteil nichts mehr ändern, stünde Bochum nun auf dem Relegationsplatz mit zwei Punkten Vorsprung auf Heidenheim. Union hätte 23 statt 24 Zähler auf dem Konto und stünde weiterhin auf Platz 13.

Zunächst wurden Holstein Kiel und der FC St. Pauli in einem ersten Beschluss am Freitag vom Verfahren ausgeschlossen. Beide abstiegsbedrohten Klubs hatten ebenfalls Berufung eingelegt, weil sie ein "unmittelbares berechtigtes Interesse an der Entscheidung" hätten. Nach Ansicht des Gerichts war die Berufung unzulässig. "Weder St. Pauli noch Kiel bekommen Punkte", sagte Riedmeyer: "Es wäre ein viel zu weit gehendes Auslegungskriterium, wenn jeder Verein Berufung einlegen könnte." St. Pauli "prüft, gegebenenfalls gegen diese Entscheidung vorzugehen".