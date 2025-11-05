Anzeige
Bundesliga

Bundesliga: Sorge um Said El Mala beim 1. FC Köln – Shootingstar am Knöchel verletzt

  • Aktualisiert: 05.11.2025
  • 12:59 Uhr
  • SID

Said El Mala musste nach einem Zweikampf vorzeitig in die Kabine. Ob der 1. FC-Köln-Angreifer beim Derby gegen Borussia Mönchengladbach spielen kann, ist unklar.

Sorge um Said El Mala: Der Shootingstar des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln musste nur wenige Tage vor dem Derby bei Borussia Mönchengladbach das Training angeschlagen abbrechen.

Wie mehrere Medien am Mittwoch berichteten, wurde der 19-Jährige bei einem Zweikampf am linken Knöchel getroffen.

Bilder zeigen, wie El Mala zunächst noch auf dem Platz behandelt wird und dann mit einem dicken Eisbeutel um den Knöchel auf einem Medizinkoffer sitzt. Wie schlimm die Verletzung ist und ob El Mala am Samstag (ab 18.30 Uhr im Liveticker) beim Topspiel in Gladbach mitwirken kann, ist noch offen.

In dieser Saison gelang dem Jungstar der Durchbruch: In der Liga erzielte er für den Aufsteiger in bislang neun Spielen vier Tore, zudem bereitete er zwei Treffer vor.

Said El Mala für deutsche Nationalmannschaft gehandelt

Mit seinen Leistungen soll El Mala längst das Interesse von zahlreichen europäischen Spitzenklubs geweckt haben.

Zudem wird spekuliert, dass er im DFB-Kader für die abschließenden Begegnungen in der WM-Qualifikation in Luxemburg (am 14.11., ab 20.15 Uhr im Liveticker) und gegen die Slowakei (am 17.11., ab 20.15 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) stehen wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt am Donnerstag sein Aufgebot bekannt.

NAGELSMANN Julian Trainer Team Deutschland WM Qualifikation Spiel Deutschland - Nord Irland 3 : 1 am 07.09.2025 in Koeln DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QU...

WM-Quali live auf Joyn: Deutschland vs. Slowakei - am 17.11., ab 20:15 Uhr

Das WM-Quali-Spiel des DFB-Team live auf Joyn verfolgen.

