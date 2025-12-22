- Anzeige -
SV Werder Bremen: Victor Boniface droht wohl Saison-Aus - Leih-Abbruch soll offenbar im Raum stehen

  • Aktualisiert: 22.12.2025
  • 16:07 Uhr
  • ran.de

Der SV Werder Bremen hat mit seiner Leihe von Victor Boniface ein schlechtes Los gezogen. Der Stürmer konnte in den vergangenen Monaten nicht überzeugen und fällt nun womöglich bis zum Saisonende aus.

Recht viel bitterer kann eine Leihe nicht laufen. Wie die "Bild" berichtet droht dem verletzten Victor Boniface eine Knie-OP. Die Ärzte von Stamm-Verein Bayer 04 Leverkusen sollen den an Werder Bremen verliehenen Stürmer geraten haben, sich dem Eingriff zu unterziehen.

Dies könnte das vorzeitige Saisonaus für den 24-Jährigen bedeuten. Dies wäre das nächste bittere Kapitel, nachdem der Angreifer beim SVW bisher eher mit kryptischen Social-Media-Posts als mit Toren auf sich aufmerksam machen konnte.

Victor Boniface noch ohne Bundesliga-Saisontor

In elf Bundesliga-Einsätzen hat Boniface nur 326 Spielminuten für die Werderaner verbuchen können, bisher keinen einzigen Treffer erzielt und zwei Tore vorbereitet.

Der Stürmer hatte schon zuvor Probleme mit seiner Fitness, ein Wechsel zum AC Mailand platzte nach dem Medizincheck aufgrund des vorgeschädigten linken Knies.

Bereits im Sommer soll sich Boniface dabei gegen eine Knie-OP entschieden haben, nun steht er offenbar erneut vor der Entscheidung.

Victor Boniface: Gespräche über Leih-Abbruch sollen wohl laufen

Derweil sollen laut dem "Bild"-Bericht im Hintergrund bereits Gespräche bezüglich einer möglichen Leih-Auflösung laufen, wenngleich Bonifcace derjenige ist, der letztlich entscheidet.

Die beiden Klub-Bosse Simon Rolfes und Clemens Fritz sind offenbar bestrebt, noch vor Weihnachten eine Lösung zu finden. Letztlich dürfte diese von dem Entschluss des Angreifers abhängen, sich operieren zu lassen oder nicht.

Im Falle einer OP droht das Saison-Aus, im anderen Fall wird es wohl für Boniface auch schwierig, eine wirkliche Hilfe darzustellen, weil die Knieprobleme immer mitspielen.

Der Nigerianer hatte bereits vor seiner Leverkusen-Zeit mit zwei Kreuzbandrissen zu kämpfen. Zwar präsentierte sich der Stürmer bei der "Werkself" zunächst stark, jedoch kamen die Probleme bald wieder zurück.

