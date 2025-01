Beim Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Bochum und RB Leipzig sorgte defekte Technik für ein möglicherweise zu Unrecht zählendes Tor der Gäste.

Am Samstagnachmittag kam es während der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und RB Leipzig zu einer kuriosen Situation.

Beim Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Gäste in der 13. Minute durch Antonio Nusa stand sein Mitspieler Xavi mit der Hacke den TV-Bildern nach sehr wahrscheinlich ganz knapp im Abseits, wodurch der Treffer eigentlich hätte annulliert werden müssen.

Allerdings gab es bei der Überprüfung des Treffers ein technisches Problem beim VAR.

Wie "Sky" mit Bezug auf die DFL erklärte, sei man aufgrund von technischen Problemen nicht in der Lage gewesen, eine kalibrierte Linie anzusetzen und so final zu entscheiden, ob Xavi mit der Hacke in der verbotenen Zone stand oder nicht.

Somit zählte der möglicherweise irregulär erzielte Treffer für den Champions-League-Teilnehmer. In weiterer Folge erzielte Leipzig noch ein weiteres Tor und ging mit einem 3:0-Vorsprung in die Pause.