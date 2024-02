Thomas Tuchel nach Aus beim FC Bayern: "Nicht der Stein auf der Brust"

Wird der FC Bayern nach der am Mittwoch verkündeten Trennung von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende von nun an befreiter aufspielen und die sportliche Krise beenden?

Thomas Tuchel hat sich vor dem Spitzenspiel gegen RB Leipzig ( ab 18:30 Uhr im Liveticker ) Zweifel geäußert, dass die feststehende Trennung ein Brustlöser fürs Team sei. An ein Happy End glaube er noch - nach etwas Bedenkzeit.

Keine Zweifel an Kimmich als Rechtsverteidiger

Gegen Leipzig setzte Tuchel die vor dem Spiel angekündigten Änderungen in der Startelf um. So beorderte der Coach Joshua Kimmich aus dem Mittelfeld auf die Position des Rechtsverteidigers. An Kimmichs Leistungsbereitschaft auf dessen ungeliebter Position ließ Tuchel keine Zweifel: "Er ist ein Vollprofi. Selbstverständlich, das ist gar keine Frage."

Den Bankplatz des zuletzt gesetzten Min-jae Kim begründete Tuchel mit dessen hoher Belastung der vergangenen Wochen. "Min-jae braucht ein bisschen eine Pause. Er kam vom Asien-Cup und wir haben ihn ohne Rücksicht auf Jetlag reingeschmissen. Er wirkt ein bisschen überspielt", so Tuchel.

Statt Kim starteten gegen Leipzig Matthijs de Ligt und Eric Dier in der Bayern-Innenverteidigung.