Bis auf die beiden "Lichtgestalten" scheiterten alle Trainer in Hoffenheim seit dem Bundesliga-Aufstieg. Das hat strukturelle und personelle Gründe. Ein Kommentar.

Von Martin Volkmar

Bei der TSG 1899 Hoffenheim glauben einige wenige mit Verweis auf das Gründungsdatum des Vorgängervereins vor 125 Jahren tatsächlich, man könne von einem Traditionsverein sprechen.

Dabei dümpelte der Dorfklub aus Sinsheim bis 1991 in der Kreisliga herum, ehe Multimilliardär Dietmar Hopp geschätzt bis zu 350 Millionen Euro in sein "Spielzeug" pumpte und damit letztlich 2008 den Durchmarsch bis in die Bundesliga ermöglichte.

Diesen Sommer konnte man daher fast den Eindruck bekommen, als wollte der 11.000-Mitglieder-Verein auch mal zeigen, dass er genauso viel Unruhe erzeugen kann wie so mancher "echte" Traditionsverein.

Bei den "Kraichgauer Chaos-Tagen" ("kicker") drohten die (wenigen) Fans mit Boykott und drei Geschäftsführer wurden auf einen Schlag rausgeworfen, darunter der langjährige Sportchef Alexander Rosen.

Schon damals stand Trainer Pellegrino Matarazzo ohne Rückendeckung da und rettete sich trotz des Fehlstarts in die Saison nur mühsam bis zum 10. Spieltag.

Nullnummer in Augsburg: 1899 Hoffenheim verpasst Befreiungsschlag

Dass nun ein 0:0 in Augsburg als Anlass für die sofortige Trennung herhalten musste, spricht für sich.