Union Berlin: Gosens-Transfer perfekt! 

Gosens (29) spielt erstmals in der Bundesliga und freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, einmal in Deutschland und der Bundesliga zu spielen. Die letzten Jahre von Union waren beeindruckend, das hat man auch im Ausland mitbekommen."

Union Berlin verkündete offiziell den Transfer von Robin Gosens an die Alte Försterei. Der deutsche Nationalspieler wird somit zum ersten Mal in seiner Karriere in der Bundesliga spielen.

Die Berliner sind nach dem vierten Tabellenplatz in der abgelaufenen Saison erstmals in der Königsklasse vertreten.

Der in Emmerich geborene Gosens spielte erst seit 2022 für Inter, zuvor war ihm in fünf Jahren bei Atalanta Bergamo der Durchbruch gelungen. Nach Jugendstationen in Deutschland war er in den Niederlanden zum Profi gereift. Für Deutschland bringt er es auf 16 Länderspiele (zwei Tore).