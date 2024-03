Union Berlin - Kevin Volland zu Überfall: "Würde mir niemals eine Uhr für 180.000 Euro kaufen"

Einer rutscht unten noch rein

Darmstadt ist weg, symbolisch abgeschossen und final demoralisiert vom FC Augsburg. Mainz und Köln kassieren am 24. Spieltag empfindliche Rückschläge. Acht bzw. neun Punkte sind es von den Plätzen 17 (FSV) und 16 (Effzeh) zum rettenden Ufer. Wird es also auch am Ende so überschaubar spannend wie an der Spitze? Von wegen! © Pressefoto Baumann