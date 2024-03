Klose: Das kann man so sagen. Das gilt für das ganze Paket mit der Stadt, mit Lazio, mit der Mannschaft. Es gab 2011 auch andere Angebote aus England oder der Türkei. Aber wir haben uns als Familie ganz klar für Rom entschieden und das war das Beste, was uns hätte passieren können. Nicht nur, weil unsere Kinder dort eingeschult wurden und italienisch gelernt haben. Sondern ich habe auch gelernt, dass man in Italien den Fußball anders lebt. Die Gemeinschaft in der Kabine, das Miteinander, das war für mich sensationell und total neu damals. Bei Edi Reja, der mein erster Trainer bei Lazio war, durfte man zum Beispiel abends vor den Spielen noch ein Glas Wein trinken. Und trotzdem haben alle am nächsten Tag Leistung gebracht.

Miroslav Klose: Ich habe es vor allem darauf bezogen, dass ich ein Jahr länger bei Lazio war als bei Bayern. Ich bin jetzt auch noch oft in Rom und habe da viele Freunde. In den fünf Jahren sind mir und meiner Familien Stadt und Verein wirklich ans Herz gewachsen mit allem, was wir da zusammen erleben durften. Außerdem halte ich halt eher zum Außenseiter. Denn wenn man ehrlich ist, war und ist nach wie vor Bayern klarer Favorit.

Im Gespräch mit ran erklärt der 45-Jährige unter anderem, warum er dem Außenseiter im Rückspiel am Dienstagabend (ab 21 Uhr im Liveticker) die Daumen drückt, ob beim FCB ein Umbruch nötig ist und was er von der Trennung von Thomas Tuchel hält.

ran: Nicht nur in Rom, sondern bei fast allen Spielen in diesem Jahr bringt der FC Bayern seine nominelle Klasse nicht oder zu selten auf den Platz. Liegt es auch daran, dass die Mannschaft nach elf Meisterschaften in Folge etwas zu satt ist oder was denken Sie?

Klose: Wenn man elf Jahre hintereinander Meister wird, dann ist das normal, dass man irgendwo das Gefühl hat, dass viele Sachen von alleine gehen. Aber dafür hat Bayern nicht die Spieler. Wobei es sicher nicht an Profis wie Müller, Kimmich oder Goretzka liegt. Meine Meinung ist, dass es in der Struktur, in der Zusammenstellung der Mannschaft nicht stimmt. Wenn man neu dazukommt, dann braucht man erstmal ein bisschen, um die Bedeutung des Mia san Mia zu verstehen und was man in diesem Verein leisten muss. Es geht nicht nur darum, die Spiele zu gewinnen. Sondern um Dominanz, Ballbesitz, Stabilität. Dass man vorne jederzeit zuschlagen kann und hinten nichts zulässt etc. Und all das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen. Man hat gesehen, dass die Mannschaft in vielen Bereichen verwundbar ist. Und so haben natürlich die Gegner Mut geschöpft, dass man gegen Bayern punkten kann.

ran: Woran liegt das?

Klose: In den Führungsrollen war irgendwann ein Vakuum, da Thomas Müller immer öfter auf die Bank musste und Manuel Neuer lange verletzt war. Zudem hatte die Mannschaft in den letzten drei Jahren mit Hansi Flick, Julian Nagelsmann und jetzt Thomas Tuchel, der auch bald wieder weg ist, drei Trainer. Und jeder hat eine eigene Philosophie und setzt auf andere Spielertypen und sein System. Und da muss man aufpassen, dass der Klub seine DNA nicht verliert, weil das gefährlich ist.

ran: Inwiefern?

Klose: Für mich ist Bayern München die Nummer 1 in Deutschland und man darf diesen Anspruch nicht verlieren. Diese absolute Dominanz und diese Selbstverständlichkeit, überall hinzufahren und zu wissen, wenn wir unsere Leistung abrufen, gehen wir als Sieger vom Platz. Das habe ich als Außenstehender zuletzt vermisst. Denn früher haben sich die Gegner an Bayern orientiert und nicht umgekehrt.