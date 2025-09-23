Union-Coach Steffen Baumgart benimmt sich im Spiel gegen Frankfurt mehr als nur einmal daneben. Nun verkündet der DFB das Urteil.

Trainer Steffen Baumgart vom Bundesligisten Union Berlin ist vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen "unsportlichen Verhaltens" für ein Spiel gesperrt worden.

Baumgart erhält ein Innenraumverbot für die Partie gegen seinen Ex-Verein Hamburger SV am Sonntag (ab 19.30 Uhr im Liveticker). Das teilte der DFB am Dienstag mit. Zusätzlich wurde Baumgart zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt.