Anzeige
Bundesliga

Union Berlin: Nach Mittelfinger-Eklat - DFB verkündet Strafe für Steffen Baumgart

  • Veröffentlicht: 23.09.2025
  • 16:06 Uhr
  • SID

Union-Coach Steffen Baumgart benimmt sich im Spiel gegen Frankfurt mehr als nur einmal daneben. Nun verkündet der DFB das Urteil.

Trainer Steffen Baumgart vom Bundesligisten Union Berlin ist vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen "unsportlichen Verhaltens" für ein Spiel gesperrt worden.

Baumgart erhält ein Innenraumverbot für die Partie gegen seinen Ex-Verein Hamburger SV am Sonntag (ab 19.30 Uhr im Liveticker). Das teilte der DFB am Dienstag mit. Zusätzlich wurde Baumgart zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

Der 53-Jährige hatte beim Spiel bei Eintracht Frankfurt (4:3) zunächst eine Mittelfinger-Geste in Richtung Spielfeld gezeigt, erhielt anschließend wegen Meckerns die Gelbe Karte und wurde schließlich nach dem Schießen einer Papierkugel mit Rot des Innenraums verwiesen.

Anzeige

Baumgarts Entschuldigung berücksichtigt

Das DFB-Sportgericht berücksichtigte zugunsten Baumgarts, dass er sich nach der Partie in der Schiedsrichterkabine für sein Fehlverhalten entschuldigte. Straferschwerend werteten die Richter jedoch, dass sein Auftreten eine weitere Eskalation – insbesondere im Zuschauerbereich – hätte begünstigen können.

Baumgart darf gegen den HSV somit weder mittelbar noch unmittelbar Kontakt zu seiner Mannschaft aufnehmen. Er ist zum zweiten Mal in seiner Trainerkarriere für ein Spiel gesperrt.

Mehr News und Videos zum Fußball
Sandro Wagner (FC Augsburg, Cheftrainer) vor dem Spiel, GER, FC Augsburg vs. 1. FSV Mainz 05, Fussball, Bundesliga, 4. Spieltag, Saison 2025 2026, 20.09.2025, DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE O...
News

Wagner in Augsburg: Große Worte, nichts dahinter?

  • 23.09.2025
  • 17:03 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Features des FIFA-Nachfolgers

  • 23.09.2025
  • 16:05 Uhr
imago images 1062437064
News

Team-Rückzug! Icon League droht Chaos

  • 23.09.2025
  • 15:59 Uhr
Ben Manga
News

Kommentar zum Manga-Aus: Schalke bleibt Schalke - oder doch nicht?

  • 23.09.2025
  • 15:26 Uhr
imago images 1065337447
News

"Loan Watch" -  So läuft es für die Bayern-Leihspieler

  • 23.09.2025
  • 15:25 Uhr
imago images 1066629008
News

CL-Spiel in Neapel: Keine Tickets für Frankfurts Einwohner

  • 23.09.2025
  • 15:08 Uhr
Ralf Rangnick fehlt dem ÖFB vorerst
News

ÖFB: Rangnick weiter im Krankenhaus

  • 23.09.2025
  • 14:49 Uhr
Ersatztorwart Jonas Urbig
News

FC Bayern: Urbig erleidet Muskelfaserriss

  • 23.09.2025
  • 14:27 Uhr
Ousmane Dembele
News

Kommentar: Ballon d'Or geht zu Recht an Dembele

  • 23.09.2025
  • 14:21 Uhr
Paris am 28.Oktober 2024 68. Ballon d Or im Theatre Du Chatelet in Paris PARIS, FRANKREICH v.,li., Vater Mounir Nasraoui, Lamine Yamal und Mutter Sheila Ebana *** Paris on October 28, 2024 68 Ballo...
News

Yamal-Papa wütet nach Ballon d'Or: "Moralischer Schaden"

  • 23.09.2025
  • 14:20 Uhr