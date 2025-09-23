Anzeige
situation um vinicius junior bei real madrid

Real Madrid bleibt im Poker mit Vinicius Junior wohl hart und erteilt Berater eine Abfuhr

  • Veröffentlicht: 23.09.2025
  • 18:19 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Im Ringen um ein verbessertes Vertragsangebot von Real Madrid für Vinicius Jr. bleiben die Fronten offenbar verhärtet.

Vinicius Junior und sein Berater Federico Pena haben offenbar einen neuen Versuch unternommen, mit Real Madrid über verbesserte Konditionen des neuen Vertrages zu verhandeln.

Wie die spanische Zeitung "As" berichtet, sei es am Montagabend überraschenderweise zu einem Treffen zwischen dem Berater des Brasilianers und den Klub-Verantwortlichen auf dem Trainingsgelände von Real gekommen. Das Meeting soll rund zwei Stunden gedauert haben.

Wie die "Marca" erfahren haben will, bleibe das Angebot von Real auch danach bestehen. An den finanziellen Aspekten werde sich aber nichts ändern, heißt es.

Real Madrid: Vini Jr. wohl weiterhin nicht in der Gehaltsklasse von Mbappe

Vini Jr. muss demnach wohl weiterhin damit leben, dass er auch mit einem neuen Arbeitspapier - das alte läuft 2027 aus - nicht in den Gehaltsbereich von Kylian Mbappe vorstoßen wird.

Während der Franzose dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro im Jahr einstreicht, sind es bei Vini wohl fünf Millionen weniger.

Laut "Mundo Deportivo" hat Real Madrid jedoch dementiert, dass es überhaupt ein direktes Treffen der beiden Seiten gegeben habe. Demnach sei Pena regelmäßig auf dem Vereinsgelände, auch weil er aus der Mannschaft nicht nur Vinicius Junior vertrete.

Dass die Situation um den Flügelspieler derzeit nicht einfach ist, steht derzeit jedoch außer Frage.

Vini Jr. unter Xabi Alonso nicht mehr unumstritten

Unter dem neuen Trainer Xabi Alonso wird Vini Jr. nicht nur häufig ausgewechselt, er steht auch in manchen Fällen nicht einmal in der Startelf.

Im Spiel am vergangenen Wochenende gegen Espanyol Barcelona eskalierte die Situation erstmals richtig, nachdem Vini bei seiner Auswechslung gestenreich lamentierte und sich erst nach dem Spiel von Alsonso zumindest etwas beruhigen ließ.

