Der FC Bayern München muss am 10. Spieltag der Bundesliga-Saison auswärts bei Union Berlin ran. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker. +++ Update, 17:35 Uhr: Ergebnis - Union Berlin vs. FC Bayern 2:2 +++ Die unglaubliche Serie des FC Bayern reißt im 17. Spiel! Nach einem Freistoß von Rani Khedira in der 83. Minute köpft Harry Kane im eigenen Strafraum Danilho Doekhi an, der den Ball stark annimmt und bereits zum zweiten Mal an diesem Tag trifft. In der dritten Minute Nachspielzeit macht Kane seinen "Fehler" wieder gut und erzielt per Kopf den Ausgleich. Für den Sieg reicht es dennoch nicht mehr.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 16:20 Uhr: Halbzeit - Union Berlin vs. FC Bayern 1:1 +++ Der FC Bayern musste nach einer guten Eckenvariante von Union Berlin in der 27. Minute den ersten Gegentreffer von Danilho Doehki hinnehmen. In der 38. Minute erzielt der formstarke Luis Diaz mit einer tollen Einzelaktion den Ausgleich.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 14:30 Uhr - Union Berlin - FC Bayern München: Die Aufstellung +++ Bayern-Trainer Vincent Kompany verzichtet nach dem 2:1-Arbeitssieg in Unterzahl bei Paris St. Germain unter der Woche auf eine große Rotation. In der Startelf gibt es nur eine Änderung: Leon Goretzka rückt für Aleksandar Pavlovic auf die Doppel-Sechs. Aufstellung FC Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane Der FC Bayern München befindet sich weiter in absoluter Topform. Trotz der Rotation am vergangenen Bundesliga-Spieltag gegen Bayer Leverkusen konnte man sich souverän mit 3:0 durchsetzen. Mit 27 Punkten an neun Spieltagen holte man bisher die maximale Ausbeute in der Bundesliga. Nun wartet am 10. Spieltag der 1. FC Union Berlin auf den Rekordmeister. Die Berliner sind unter Steffen Baumgart solide in die Saison gestartet und stehen mit elf Punkten aus neun Spielen auf dem zehnten Tabellenplatz im Mittelfeld der Bundesliga. In der vergangenen Saison gab es an der Alten Försterei im März ein 1:1-Unentschieden. Ob die Berliner den FCB auch in dieser Saison wieder ärgern können und damit die ersten Punkte abnehmen, bleibt abzuwarten. ran zeigt euch, wie ihr die Partie heute live im Ticker, TV und Livestream verfolgen könnt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Union Berlin vs. FC Bayern im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt? Spiel: Union Berlin vs. Bayern München

Wettbewerb: Bundesliga; 10. Spieltag

Datum: 8. November 2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Austragungsort: An der Alten Försterei (Berlin)

Anzeige

Bundesliga live: Läuft die Partie Union Berlin - Bayern München im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen Union Berlin und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.

Anzeige

Union - FC Bayern live: Wo läuft das Match im Pay-TV? Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Union gegen Bayern München live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Anzeige

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Union Berlin gegen Bayern München heute live? Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Anzeige

Bayern München zu Gast in Berlin: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel? Einen Ticker zu Union Berlin gegen Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige