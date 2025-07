VfB Stuttgart: Angelo Stiller am Außenband verletzt - so lange fällt der DFB-Star aus

Der 24-Jährige hat sich im Trainingslager in Rottach-Egern am Mittwoch einen Teilriss des Außenbandes im linken Sprunggelenk zugezogen, das teilte der VfB am Donnerstag nach der MRT-Bildgebung mit.

Angelo Stiller verletzt: Dann kann Stuttgart mit einem Comeback rechnen

Stiller werde "in den kommenden Tagen" nicht am Training teilnehmen, aber auch nicht vorzeitig aus dem Trainingslager am Tegernsee (bis Sonntag) abreisen.

"Die Rehamaßnahmen und das anschließende Aufbautraining erfolgen symptom- und beschwerdeorientiert", hieß es in der Mitteilung.

Die finalen Testspiele gegen den FC Toulouse am Samstag und FC Bologna (9. August) werde Stiller aber "aller Voraussicht nach" verpassen.

Das erste Pflichtspiel steht für Pokalsieger Stuttgart am 16. August im Super-Cup-Finale gegen Meister Bayern München an (live in SAT.1, auf Joyn und im Stream auf ran.de und in der ran-App).