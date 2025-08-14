Anzeige
Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

VfB Stuttgart - Deniz Undav: Diskussion um Woltemade "ausgelutscht"

  • Aktualisiert: 14.08.2025
  • 07:38 Uhr
  • SID

Der Woltemade-Poker zwischen dem VfB Stuttgart und FC Bayern München lässt Deniz Undav kalt. Er nimmt seinen Mitspieler in Schutz.

Für Nationalspieler Deniz Undav vom VfB Stuttgart spielt der anhaltende Poker mit Bayern München um seinen Mitspieler Nick Woltemade im anstehenden Supercup keine Rolle.

"Das ist sein Thema, uns interessiert es nicht. Das ist jetzt auch ausgelutscht", sagte Undav vor dem Duell mit den Bayern am Samstag in Stuttgart gegenüber "SKY" und ergänzte:

"Wenn er hierbleibt, freuen wir uns. Das Spiel am Samstag ist wichtig, da interessiert es mich nicht, ob Bayern einen Spieler von uns will."

GER, DFB, VFB Stuttgart vs SV Wrerder Bremen 13.04.2025, , Stuttgart, GER, DFB, VFB Stuttgart vs SV Wrerder Bremen, im Bild foul von Nick Woltemade (Stuttgart 11) an Mitchell Weiser (SV Werder Brem...

VfB Stuttgart: Undav nimmt Woltemade in Schutz

Auch Woltemade, der sich laut mehreren Medienberichten schon seit Wochen mit den Bayern über einen Wechsel in diesem Sommer einig ist, mache einen "ganz normalen" Eindruck, betonte Undav:

"Er trainiert ganz normal wie immer, lacht auch und macht seine Späße. Er hat am Wochenende auch wieder gut gespielt. Es ist auch nicht sein Bier. Das müssen die Leute um ihn herum klären, deshalb konzentriert er sich auf Fußball und geht gut mit der Situation um."

Die Bayern haben dem Vernehmen nach bislang 50 Millionen plus fünf Millionen Euro Boni für Woltemade geboten. DFB-Pokalsieger Stuttgart will aber wohl erst ab 65 Millionen mit den Münchnern verhandeln.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte zuletzt betont, das Thema sei vorerst "vom Tisch". Jedoch wird darüber spekuliert, dass ein möglicher Verkauf von Bayerns Kingsley Coman nach Saudi-Arabien den Poker noch einmal anheizen könnte.

