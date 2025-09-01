Bundesliga
VfB Stuttgart: No Oh! Deal um Woltemade-Nachfolger geplatzt
Während der VfB Stuttgart Bilal El Khannouss verpflichtet, platzt der Deal um den Woltemade-Nachfolger am Deadline Day auf bittere Weise.
Bundesligist VfB Stuttgart hat seinen siebten neuen Spieler während der aktuellen Transferperiode verpflichtet.
Wie die Schwaben am Montag mitteilten, kommt der marokkanische Nationalspieler Bilal El Khannouss auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Leicester City nach Stuttgart. Der 21-Jährige ist in der Offensive variabel einsetzbar.
Zuletzt hatten Nick Woltemade (Newcastle United) und Enzo Millot (Al-Ahli) den VfB verlassen.
Angreifer Oh Hyeon-Gyu, Woltemades potenzieller Nachfolger, soll dagegen durch den Medizincheck gefallen sein.
VfB Stuttgart: Woltemade-Nachfolger fällt durch Medizincheck
Das berichtet unter anderem der "kicker", laut belgischen Medien soll es auch noch keine Einigung über die Ablöse zwischen den Stuttgartern und Ohs Klub KRC Genk gegeben haben.
Laut "Bild" hätte die Ablösesumme bei über 25 Millionen Euro gelegen.
El Khannouss sei "dribbelstark, schnell und verfügt über ein gutes Passspiel - damit erhöht er die Variabilität unseres Angriffsspiels", sagte Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport beim VfB: "Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der in der Offensive vor allem im Zentrum, aber auch auf der Außenbahn seine Stärken ausspielen wird."