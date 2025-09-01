Während der VfB Stuttgart Bilal El Khannouss verpflichtet, platzt der Deal um den Woltemade-Nachfolger am Deadline Day auf bittere Weise.

Bundesligist VfB Stuttgart hat seinen siebten neuen Spieler während der aktuellen Transferperiode verpflichtet.

Wie die Schwaben am Montag mitteilten, kommt der marokkanische Nationalspieler Bilal El Khannouss auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Leicester City nach Stuttgart. Der 21-Jährige ist in der Offensive variabel einsetzbar.

Zuletzt hatten Nick Woltemade (Newcastle United) und Enzo Millot (Al-Ahli) den VfB verlassen.

Angreifer Oh Hyeon-Gyu, Woltemades potenzieller Nachfolger, soll dagegen durch den Medizincheck gefallen sein.