In der ran Bundesliga Webshow spricht Mario Basler über die Form der Bayern, die Personalie Max Eberl und eine potenzielle Verpflichtung von Jerome Boateng.

Mario Basler über...

... den größten Bayern-Konkurrenten:

"Für mich steht außer Frage, dass Bayer Leverkusen der größte Konkurrent der Bayern ist. Borussia Dortmund gewinnt zwar auch aktuell, aber die Spielweise ist noch nicht auf dem nötigen Niveau. Bisher musste man auch noch nicht gegen die ganz großen Gegner spielen. Auf die gesamte Spielzeit gesehen, wird Leverkusen der größte Konkurrent werden. Leverkusen hat toll eingekauft, spielt einen konstant guten Fußball und hat mit Xabi Alonso einen Welttrainer an der Seitenlinie stehen, der gewinnen will. Alonso hat alles gewonnen im Fußball und war ein Weltklasse-Kicker. Er kann dieser Mannschaft genau das vermitteln, was es zum Erfolg braucht und vielleicht können sie dann die Vizekusen-Sprüche ablegen."

... eine potenzielle Verpflichtung von Jérôme Boateng:

"Ich kann gar nicht richtig dran glauben, dass man Jérôme Boateng nochmal verpflichtet. Die letzten zwei Jahre bei Olympique Lyon waren nicht gut. Ich frage mich echt, ob das ein Witz ist. Wenn man ihn verpflichtet, kann ich mir nicht vorstellen, dass er gegen die Top-Klubs der Bundesliga in der Aufstellung steht. Ich weiß nicht, was man damit bezwecken will. Er ist seit drei Monaten vereinslos und hat bei Lyon auch nicht regelmäßig gespielt. Meines Erachtens ist das zu wenig, um die Form zu haben, die dem FC Bayern aktuell in der Innenverteidigung weiterhilft. Auf moralischer Ebene sage ich als Mario Basler, dass er aktuell unschuldig ist und ich nicht urteilen möchte. Man muss aber auch verstehen, dass die Fans geteilter Meinung sind und sich nicht mit Boateng identifizieren wollen. Da kann eine Menge Unruhe reinkommen, wenn er in ein paar Monaten doch noch verurteilt wird. Was macht man denn dann? Ich würde die Finger da weglassen, ich denke, dass da zu viele Probleme auf den FC Bayern zukommen würden."