Bundesliga: Vereinsboss kennt Transfer-Regeln nicht - Portal weist auf Fehler hin

Peinlich, peinlich: Werder Bremens sportliche Leitung kennt sich offenbar bei den Transferregeln nicht so richtig aus.

Wie Sportchef Clemens Fritz am Dienstag zugab, hatte der Bundesligist fälschlicherweise geglaubt, keinen weiteren Spieler ausleihen zu dürfen. "Es gab in diesem Punkt bei uns zuvor ein internes, kommunikatives Missverständnis, über das wir gestolpert sind", sagte der Ex-Nationalspieler der "Deichstube".

Fritz dachte, Werder habe mit sechs verpflichteten Leihspielern bereits im Sommer seine Möglichkeiten ausgeschöpft.

Erst durch einen "externen Hinweis" sei man darauf aufmerksam gemacht worden, "dass weitere Leihen möglich sind", erklärte Fritz. Der Hinweisgeber war das Portal "transfermarkt.de".

Die Obergrenze liegt nach den aktuellen Statuten der Deutschen Fußball Liga (DFL) nicht generell bei sechs Leihgeschäften, sondern nur bei nationalen Transfers. Da aber lediglich der derzeit verletzte Victor Boniface von Bayer Leverkusen von einem deutschen Klub kommt, hat Werder noch weitere Optionen.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Werder leiht nach Hinweis Milosevic aus

Die nutzte Fritz auch prompt, als er am Montag den serbischen Stürmer Jovan Milosevic vom VfB Stuttgart auslieh.

"Ich übernehme die Verantwortung dafür", sagte der 45-Jährige, der 2024 die Nachfolge von Frank Baumann als Geschäftsführer Fußball übernommen hatte: "Der Vorfall ärgert uns sehr, denn das hätte so nicht passieren dürfen."

Die Information habe im Klub zwar vorgelegen, sei aber nicht bei ihm angekommen. Erst der Hinweis im Dezember habe die Winter-Transferplanungen komplett verändert. "Wir haben es kritisch aufgearbeitet", betonte Fritz.

