Werder Bremen: Star-Neuzugang Keita fehlt - Füllkrug macht Hoffnung gegen Angstgegner FC Bayern

Platz 3: Borussia Mönchengladbach

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten (das beweist auch diese Stilkritik). Über Kragen an Trikots muss aber nicht diskutiert werden, sie machen sexy. Gladbach hat also alles richtig gemacht beim diesjährigen Dress. Die Vereinsfarben sind am Kragen und an den Ärmelbünden zu finden, ansonsten ist das Design schlicht gehalten, aber rundum stimmig. © Screenshot/Borussia Mönchengladbach Fanshop