Nach zehn sieglosen Spielen trennt sich Werder Bremen von Trainer Horst Steffen. Wer wird Nachfolger auf der Trainerbank?

Werder Bremen steht auf dem Trainerposten vor einem kompletten Neuanfang. Nach zehn sieglosen Spielen trennten sich die Norddeutschen von Horst Steffen.

Die Situation könnte verzwickter kaum sein: Der SVW steht nach 20 Spieltagen auf Tabellenplatz 15, nur ein Punkt trennt den Traditionsverein vom Relegationsrang.

Der Trainersuche wird somit oberste Priorität zugewiesen. Laut "Sky"-Informationen sollen die Bremer bereits Kontakt mit zwei ehemaligen Bundesliga-Trainern aufgenommen haben.

Sowohl Bo Svensson, als auch Bo Henriksen sollen am Osterdeich hoch im Kurs stehen.

Wie "Sky" weiter berichtet, soll es bereits erste Gespräche zwischen Verein und Trainern gegeben haben, eine genaue Richtung sei allerdings nicht bekannt.

Die beiden verbindet tatsächlich mehr als nur der Vorname: Beide Kandidaten sind Dänen, beide sind ehemalige Trainer vom 1. FSV Mainz 05 und - aus Bremer Sicht wohl das wichtigste Argument - beide kennen sich mit dem Abstiegskampf in der Bundesliga aus.

Svensson führte die Mainzer mit einer sensationellen Rückrunde 2021 ins gesicherte Mittelfeld, Henriksen gelang drei Saisons später die Last-Minute-Rettung. In der vergangenen Spielzeit führte er die Nullfünfer sogar in die Conference League, ehe er Anfang Dezember entlassen wurde.