Werder Bremen: Verein hat wohl zwei Ex-Bundesliga-Trainer im Visier
Veröffentlicht: 02.02.2026
12:09 Uhr
- ran.de
Nach zehn sieglosen Spielen trennt sich Werder Bremen von Trainer Horst Steffen. Wer wird Nachfolger auf der Trainerbank?
Werder Bremen steht auf dem Trainerposten vor einem kompletten Neuanfang. Nach zehn sieglosen Spielen trennten sich die Norddeutschen von Horst Steffen.
Die Situation könnte verzwickter kaum sein: Der SVW steht nach 20 Spieltagen auf Tabellenplatz 15, nur ein Punkt trennt den Traditionsverein vom Relegationsrang.
Der Trainersuche wird somit oberste Priorität zugewiesen. Laut "Sky"-Informationen sollen die Bremer bereits Kontakt mit zwei ehemaligen Bundesliga-Trainern aufgenommen haben.
Sowohl Bo Svensson, als auch Bo Henriksen sollen am Osterdeich hoch im Kurs stehen.
Wie "Sky" weiter berichtet, soll es bereits erste Gespräche zwischen Verein und Trainern gegeben haben, eine genaue Richtung sei allerdings nicht bekannt.
Die beiden verbindet tatsächlich mehr als nur der Vorname: Beide Kandidaten sind Dänen, beide sind ehemalige Trainer vom 1. FSV Mainz 05 und - aus Bremer Sicht wohl das wichtigste Argument - beide kennen sich mit dem Abstiegskampf in der Bundesliga aus.
Svensson führte die Mainzer mit einer sensationellen Rückrunde 2021 ins gesicherte Mittelfeld, Henriksen gelang drei Saisons später die Last-Minute-Rettung. In der vergangenen Spielzeit führte er die Nullfünfer sogar in die Conference League, ehe er Anfang Dezember entlassen wurde.
Werder Bremen: Kommt Felix Magath zurück in die Bundesliga?
Kurz nach der Steffen-Entlassung hatte auch Bundesliga-Legende Felix Magath sein Interesse an einer Rückkehr auf die Trainerbank bekundet: "Da muss ein erfahrener Mann her, der die Situation kennt. Ich fühle mich immer noch einigermaßen fit. Nicht mehr so, wie vor 40 Jahren, aber trotzdem glaube ich, dass ich noch klar im Kopf bin. Von daher bin ich nicht abgeneigt", sagte der 72-Jährige gegenüber "RTL".
Magath war bereits in der Saison 1998/1999 kurzzeitig Trainer der Grün-Weißen, musste jedoch nach wettbewerbsübergreifend neun Siegen aus 26 Spielen kurz vor Saisonende gehen, da ebenfalls der Gang in die Zweitklassigkeit drohte. Als Retter sprang damals Thomas Schaaf ein und prägte anschließend eine Erfolgsära.
Auch Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz stellte den Fans ein klares Profil des neuen Trainers in Aussicht und schloss die Verpflichtung eines erfahrenen Retters nicht aus: "Ziel ist es ganz klar, eine externe Lösung zu finden. Wir werden Gespräche führen und müssen schauen, was wir mit unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten umsetzen können."