Wut nach Wechsel: Kovac kritisiert Guirassy

Trainer Niko Kovac hat Borussia Dortmunds Topstürmer Serhou Guirassy für dessen Verhalten bei der Auswechslung in Leverkusen gerüffelt. "Unnötig - wenn einer Serhou die Stange hält, dann bin ich das. Dann muss man auch mal akzeptieren, wenn ich ihn auswechsele", sagte der Kroate bei Sky nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg bei Bayer Leverkusen.

Guirassy hatte seine Handschuhe nach der Auswechslung in der 61. Minute weggeworfen, Kovac dazu den Handschlag verweigert und war danach sichtbar wütend zur Bank gestapft. Kovac nahm sich den Angreifer nach der Partie zur Brust und redete intensiv auf ihn ein.

"Man darf das jetzt gar nicht großartig hochstilisieren. Wir sind ein Herz und eine Seele. Wir verstehen uns", sagte Kovac später: "Dass ein Spieler nicht unbedingt raus möchte, das verstehe ich. Er hat auch verstanden, warum das der Fall war. Von daher ist alles wieder gut und war auch gar nicht schlecht."

Kovac hob dazu seine Unterstützung für Guirassy in den vergangenen schwierigeren Wochen hervor. "Ich habe ihn gestützt und ich werde ihn weiter stützen, weil er unser wichtigster Stürmer ist. Ich weiß, wie wichtig er für uns ist", sagte der BVB-Coach, aber Guirassy wisse auch, "wie wichtig ich für ihn bin".