Xabi Alonso ist auf dem Markt. Nicht nur aus der Bundesliga soll es Interesse geben. Sein Plan für die nahe Zukunft soll stehen.

von Mike Stiefelhagen

Kaum jemand konnte die frühe Entlassung von Xabi Alonso bei Real Madrid verstehen. Direkt nach der Niederlage (2:3) im spanischen Supercup gegen den FC Barcelona war Schluss.

Der ehemalige Trainer von Bayer 04 Leverkusen soll aber nur wenig von seinem internationalen Ansehen verloren haben.

Auch ohne ihn und mit Nachfolger Alvaro Arbeloa blamierte sich das Starensemble gegen Albacete Balompie im spanischen Pokal. Gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten gab es die Niederlage und das Pokalaus.

Alonso derweil verabschiedete sich höflich, ruhig und förmlich via Social Media. Völlig unaufgeregt, wie man ihn kennt. Seine weitere Zukunft wird debattiert. Ein Bericht aus England deutet an, wo es hingehen könnte.