Karriereende beim FC Bayern München

Im Sommer 2014 hatte der damalige Bayern-Trainer Pep Guardiola eine Idee. Er wünschte sich Altstar Xabi Alonso als extrem passsicheren Aufbauspieler fürs Mittelfeld des deutschen Rekordmeisters. Die Verantwortlichen erfüllten ihm diesen Wunsch und holten Alonso an die Säbener Straße. Für den Spanier sollte es die letzte Station seiner glanzvollen Profikarriere werden. Mit den Münchnern holte er in den darauffolgenden drei Spielzeiten jeweils den Meistertitel und nun tritt er als Leverkusen-Coach quasi in die Fußstapfen von Guardiola. Alonso ist erst der zweite Cheftrainer aus Spanien in der Bundesliga - der erste war eben sein Ex-Coach Guardiola und der ist bis heute der erfolgreichste Bundesliga-Trainer nach Punkteschnitt (2,52 Punkt/Spiel). 2017 hing Alonso die Schuhe an den Nagel. © 2014 Getty Images