Zsolt Löw fühlte sich jahrelang als Co-Trainer pudelwohl. Jetzt soll er als Chef die Saison von RB Leipzig retten.

Von Andreas Reiners

Für einen Moment verlor Zsolt Löw die Nerven.

Der damalige Co-Trainer des FC Bayern geriet mit Joshua Kimmich aneinander. Beide lieferten sich ein hitziges Wortgefecht, mussten von Manuel Neuer auf dem Weg in die Katakomben getrennt werden.

Was damals im Februar 2024 inmitten der Krise unter Ex-Trainer Thomas Tuchel nach dem 2:3 beim VfL Bochum der genaue Grund für den Disput war, blieb in der Bayern-Kabine.

Es war aber einer der seltenen Momente, in denen der "ewige Co" in den Mittelpunkt rückte.

Ansonsten agierte der heute 45-Jährige vornehmlich im Hintergrund, nachdem der frühere Profi (Energie Cottbus, Hansa Rostock, 1899 Hoffenheim und FSV Mainz) 2012 als Co-Trainer beim FC Liefering seine Karriere an der Seitenlinie startete.