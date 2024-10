Zu harte Strafen wegen Pyrotechnik? Klubs positionieren sich gegen DFB

Krach zwischen Klubs und dem DFB? Vor einem Sicherheitsgipfel mit Vertretern der Politik sprachen sich einige Vereine deutlich gegen den aktuellen Strafenkatalog aus.

Zu viel Pyrotechnik und Gewalt in den Stadien: Aus diesem Grund möchten sich Vertreter des deutschen Fußballs und der Politik am 18. Oktober bei einem Gipfel in München über die Sicherheit in Deutschlands Fußball-Stadien beraten.

Einige Tage vor dem Treffen sorgte aber nun laut "Bild" ein Positionspapier einiger Bundesliga- und Zweitliga-Vereine für große Aufregung.

Die im "Arbeitskreis Verbandsstrafen" (AK) vertretenen Klubs Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, FC St. Pauli, HSV, Schalke 04, 1. FC Köln, Hannover 96, Eintracht Braunschweig, SV Darmstadt, Greuther Fürth und Hansa Rostock kritisieren den Umgang des DFB mit Pyro-Verstößen in Deutschlands Fußball-Ligen.

Laut dem "AK"-Papier würden die aktuellen Strafen "keine Abnahme der Pyro-Vorfälle bewirken", außerdem zu "finanzieller Belastung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten" führen und das "Verhältnis zwischen Clubs und Fans belasten". Zudem sei die "Identifizierung der Täter nur selten möglich".