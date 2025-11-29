Der 1. FC Heidenheim hat dank zwei späten Toren in der Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag gelandet.

Der 1. FC Heidenheim von Trainer Frank Schmidt erkämpfte sich bei Union Berlin nach Rückstand ein wichtiges 2:1 (0:1) und feierte damit den erst zweiten Saisonsieg. Durch den lang ersehnten Erfolg gab das bisherige Schlusslicht zumindest vorerst die Rote Laterne ab, für ein Aufatmen ist es jedoch noch zu früh.

Die Joker Stefan Schimmer (90.) und Jan Schöppner (90.+5) trafen für den über weite Strecken harmlosen FCH, der sich nach sieben Pflichtspielen ohne Sieg wieder zurückmeldete und nun acht Zähler auf dem Konto hat. Rani Khedira (43.) erzielte das Tor für die Berliner, die sich mit 15 Punkten weiter im Mittelfeld halten.

Im Vorfeld der Partie hatte der Verein Trainer Schmidt, der schon seit mehr als 18 Jahren in Heidenheim ist, den Rücken gestärkt. Dass der Klub am 51-Jährigen festhalte, sei "eine Selbstverständlichkeit. Unser Weg passiert nur gemeinsam mit unserem Trainer. Der Frank hat die volle Unterstützung", hatte Vorstandschef Holger Sanwald betont. Schmidt hatte derweil von seiner Startelf "ein Signal" auf dem Platz gefordert. Es sei wichtig zu zeigen, "dass wir uns eben nicht ergeben".