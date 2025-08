"Da habe ich gemerkt: Es ist ganz egal, was ich mache. Ich muss nicht mal auf dem Platz stehen und es gibt Menschen, die mich fertigmachen wollen," erklärt der Mittelfeldspieler.

Im Interview mit "11Freunde" zeigt Can beispielsweise, wie zusammenhangslos der Hass gegen seine Person ist: "Wir haben zu Hause gegen St. Pauli gespielt, es stand 1:0 für uns, nach 70 Minuten wurde ich ausgewechselt. Kurz darauf fiel das 1:1. Hinterher schrieb einer bei Instagram: 'Wie kann man so dumm sein wie du beim Gegentor?'"

Emre Can musste in den vergangenen Jahren viel Kritik einstecken. Der Kapitän von Borussia Dortmund wurde bei enttäuschenden Auftritten häufig von den Fans zum Sündenbock gemacht. Das hat den 48-maligen deutschen Nationalspieler durchaus mitgenommen.

Zuletzt erhielt Emre Can viel Gegenwind und mitunter auch Hass auf Social Media. Nun äußert sich der BVB-Kapitän und zeigt sich dabei erstaunlich offen.

BVB: Can zeigt sich erstaunlich selbstkritisch

Der 31-Jährige weiß dabei selbst einzuordnen, dass seine gezeigten Leistungen nicht immer ausreichend waren: "Ganz ehrlich: Ich habe nicht immer gut gespielt, habe Fehler gemacht. Da bin ich aber der Erste, der sich hinterfragt, und ich denke mir oft genug: 'Emre, Alter! Was machst du da?'"

Rückendeckung erhält Can auch weiterhin vom BVB und in erster Linie von Niko Kovac, der ihn erneut in seiner Rolle als Kapitän bestätigte. "Ich sehe überhaupt keinen Grund, etwas zu ändern," stellte der Cheftrainer klar.