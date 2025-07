Champions League: Dramatischer Elfmeter-Rekord in der Qualifikation

Rekord-Nacht in der Champions League: In der ersten Qualifikations-Runde setzten sich die maltesischen Hamrun Spartans nach einem Elfmeter-Marathon durch.

Während die meisten europäischen Top-Klubs erst langsam in ihre Trainingslager starten, läuft die neue Champions-League-Saison 2025/26 bereits. In der ersten Runde der Qualifikation sorgten die Hamrun Spartans aus Malta und Zalgiris Vilnius aus Litauen direkt für einen historischen Moment.

Der maltesische Meister setzte sich in einem dramatischen Elfmeterschießen mit insgesamt 28 (!) Versuchen durch und löste damit das Ticket für die nächste Runde. Laut "transfermarkt.de" hatte es in der Champions-League-Qualifikation zuvor noch nie ein so langes Elfmeterschießen gegeben.

Nachdem beide Torhüter ihre Elfmeter verwandelt hatten, mussten insgesamt acht Schützen zum zweiten Mal antreten. Dino Salcinovic von Zalgiris Vilnius scheiterte dabei sogar bei beiden seiner Versuche.