Champions-League-Qualifikation
Fenerbahce vs. Feyenoord Rotterdam heute live: Champions-League-Qualifikation im Free-TV und im Livestream auf Joyn
- Aktualisiert: 12.08.2025
- 16:12 Uhr
Im Rückspiel der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation trifft Fenerbahce auf Feyenoord Rotterdam. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.
Fenerbahce mit Star-Trainer Jose Mourinho steht vor dem Rückspiel in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation mächtig unter Druck.
- HEUTE ab 19:00 Uhr LIVE auf JOYN: Fenerbahce vs. Feyenoord Rotterdam in der Champions-League-Qualifikation
Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel ist die Ausgangslage für die Türken klar: Es muss ein Sieg her!
Sollte sich Fenerbahce gegen die Niederländer durchsetzen, wäre die Teilnahme an der Ligaphase der "Königsklasse" allerdings noch nicht sicher.
Der Sieger der Partie trifft in der letzten Quali-Runde auf den Gewinner des Duells zwischen Benfica und dem OGC Nizza.
Das Wichtigste in Kürze
Darf Fenerbahce weiter von der Champions League träumen? Oder beginnt die Saison von Jose Mourinho und Co. mit einer herben Enttäuschung?
So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Externer Inhalt
Fenerbahce vs. Feyenoord Rotterdam heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel in der Champions-League-Qualifikation?
- Spiel: Fenerbahce vs. Feyenoord Rotterdam
- Wettbewerb: Champions-League-Qualifikation; 3. Runde
- Datum: 12. August 2025
- Uhrzeit: 19:00 Uhr
- Austragungsort: Şükrü Saracoğlu (Istanbul)
3. Runde in der Champions-League-Qualifikation heute live: Läuft Fenerbahce vs. Feyenoord Rotterdam im Free-TV?
Ja! Sport1 überträgt das Duell live. Die Übertragung im Free-TV beginnt um 18:55 Uhr.
CL-Quali heute im Livestream: Fenerbahce vs. Rotterdam kostenlos auf Joyn sehen
Die Sport1-Übertragung lässt sich kostenfrei auf Joyn streamen. Somit könnt ihr das Spiel LIVE und in voller Länge verfolgen.
Fenerbahce - Feyenoord heute live: Wo gibt's einen Ticker zur 3. Runde der Champions-League-Qualifikation?
Auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store) verpasst ihr keine Tore.