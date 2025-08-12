Im Rückspiel der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation trifft Fenerbahce auf Feyenoord Rotterdam. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker. Fenerbahce mit Star-Trainer Jose Mourinho steht vor dem Rückspiel in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation mächtig unter Druck. HEUTE ab 19:00 Uhr LIVE auf JOYN: Fenerbahce vs. Feyenoord Rotterdam in der Champions-League-Qualifikation Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel ist die Ausgangslage für die Türken klar: Es muss ein Sieg her!

Sollte sich Fenerbahce gegen die Niederländer durchsetzen, wäre die Teilnahme an der Ligaphase der "Königsklasse" allerdings noch nicht sicher. Der Sieger der Partie trifft in der letzten Quali-Runde auf den Gewinner des Duells zwischen Benfica und dem OGC Nizza.

Darf Fenerbahce weiter von der Champions League träumen? Oder beginnt die Saison von Jose Mourinho und Co. mit einer herben Enttäuschung? So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Fenerbahce vs. Feyenoord Rotterdam heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel in der Champions-League-Qualifikation? Spiel: Fenerbahce vs. Feyenoord Rotterdam

Wettbewerb: Champions-League-Qualifikation; 3. Runde

Datum: 12. August 2025

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Austragungsort: Şükrü Saracoğlu (Istanbul)

3. Runde in der Champions-League-Qualifikation heute live: Läuft Fenerbahce vs. Feyenoord Rotterdam im Free-TV? Ja! Sport1 überträgt das Duell live. Die Übertragung im Free-TV beginnt um 18:55 Uhr.

CL-Quali heute im Livestream: Fenerbahce vs. Rotterdam kostenlos auf Joyn sehen Die Sport1-Übertragung lässt sich kostenfrei auf Joyn streamen. Somit könnt ihr das Spiel LIVE und in voller Länge verfolgen.

Fenerbahce - Feyenoord heute live: Wo gibt's einen Ticker zur 3. Runde der Champions-League-Qualifikation? Auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store) verpasst ihr keine Tore.

