Oliver Baumann Der Hoffenheimer steht wie mittlerweile gewohnt zwischen den Pfosten. Hat deutlich mehr zu tun, als am vergangenen Freitag in Sinsheim. Mit dem Ball verbesserungswürdig. Verpasst hier und da die Chance, das Spiel schnell zu machen. Zudem sind einige lange Bälle ungenau. In der 60. Minute führt ein solcher zur besten nordirischen Chance. Rettet zwei Minuten vor Schluss den Sieg. ran-Note: 3

Joshua Kimmich Kommt diesmal nicht in die alles beherrschende Rolle, die er noch gegen Luxemburg spielte, weil die deutschen Ballbesitzphasen nicht lang genug sind. Auch der Kapitän bekommt keine Ruhe ins Spiel der eigenen Mannschaft und ist am Ende zu Befreiungsschlägen bereit. ran-Note: 4

Jonathan Tah Kein gutes Spiel des Bayern-Stars. Lässt sich einmal zu leichtfertig von Galbraith überspielen. Daraus entsteht Reids Chance auf den Ausgleich (43.). Nach dem Seitenwechsel mitunter etwas verloren. Bei fast allen gefährlichen Aktionen der Gastgeber mit von der Partie. Wichtiger Block kurzt vor dem Schlusspfiff. ran-Note: 4

Nico Schlotterbeck Hat im Spielaufbau zu Beginn viele Freiheiten. Nutzt die für ein paar gescheite Diagonalbälle. Nimmt sich in der Anfangsphase auch einen Abschluss aus der Distanz, der aber drüber segelt. In der zweiten Halbzeit Turm in der Abwehrschlacht. Mit Abstand bester Defensivspieler der Nagelsmann-Elf. ran-Note: 2

David Raum Nimmt seine Rolle als emotionaler Anführer ernst. Schimpft und gestikuliert fast in jeder Szene. Schlägt dazu gefährliche Standards. Eine seiner Ecke geht als Assist für Woltemades Führungstreffer (31.) in die Geschichtsbücher ein. Mit steigender Spieldauer - wie die gesamte Mannschaft – aber nachlassend. ran-Note: 3

Leon Goretzka Heute ist nicht das Spiel für die gefährlichen Besuche des Bayern-Achters im gegnerischen Strafraum. Der 30-Jährige versucht, das deutsche Spiel zu straffen, bleibt dabei aber überwiegend glücklos. Stemmt sich in der Schlussphase aber mit jeder Phase gegen den Ausgleich. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Hat die erste richtig gute DFB-Chance, als er einen Konter per Schlenzer aus 17 Metern abschließt, das Kreuzeck aber knapp verfehlt (19.). Bemüht sich nach Kräften, hat im Zweikampf aber nicht immer das beste Timing. Mit dem Ball sehr gefragt, spielt aber zu selten den raumbringenden Risikoball. ran-Note: 4

Karim Adeyemi Darf wieder in der offensiven Dreierreihe beginnen. Wechselt mit Gnabry und auch Wirtz immer mal wieder die Positionen. Sein Glück findet er aber weder links noch rechts so richtig. Seine Riesenchance gleich nach Wiederanpfiff muss das 2:0 nach sich ziehen. Tut sie aber nicht. Zudem nach Gelb im nächsten Spiel gesperrt. Feierabend nach 65 Minuten. Schwache Partie. ran-Note: 5

Serge Gnabry Sehr bemüht, seinen zuletzt starken Auftritten einen weiteren folgen zu lassen. Hat in Belfast aber zu selten das Spielglück auf seiner Seite. Den besten Versuch des Bayern-Stars holt Keeper Peacock-Farrell aus dem Winkel (70.). ran-Note: 4

Florian Wirtz Gemessen an den eigenen Möglichkeiten kommt vom Fußballer des Jahres zu wenig. In seinen Offensivaktionen blitzt zu selten die Genialität auf, die er in sich trägt. Es bleibt zu hoffen, dass Wirtz seine Formdelle bald überwinden kann. ran-Note: 4

Nick Woltemade Der Bann ist gebrochen. Der Stürmer von Newcastle United trifft zum Sieg (31.). Nach Ecke mit der Schulter. Egal. Es ist Woltemades erstes Tor für die A-Elf. Ansonsten reibt sich der Mittelstürmer in Duellen mit den beinharten Verteidigern der Gastgeber auf. Im Kombinationsspiel mit den Kollegen nicht so sicher wie schon gesehen. ran-Note: 3

Maximilian Beier Kommt nach 65 Minuten für seinen Vereinskollegen Adeyemi. ran-Note: 3

Waldemar Anton Weil Nagelsmann in den letzten Minuten eine Fünferkette vor dem eigenen Tor installiert, kommt der Dortmunder auf den Platz. Er gewinnt ein paar Kopfballduelle, dann ist Schluss. ran-Note: keine Bewertung

Robert Andrich Ersetzt Pavlovic für die Schlussphase, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Das gelingt. ran-Note: keine Bewertung

Jonathan Burkardt Ersetzt Woltemade in der Nachspielzeit. ran-Note: keine Bewertung