WM-Qualifikation: Stimmen zum DFB-Sieg in Nordirland - Joshua Kimmich: "Es war ein einziger Kampf"

Mit viel Kampf und Mühe kommt Deutschland in der WM-Qualifikation zu einem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg in Nordirland. ran zeigt die Stimmen zum deutschen Auswärtssieg in Belfast.

Die deutsche Nationalmannschaft hat das erwartet kampfbetonte Spiel in der WM-Qualifikation auswärts in der nordirischen Hauptstadt Belfast mit 1:0 (1:0) gewonnen.

Nach dem Führungstor von Nick Woltemade (31.) musste das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann sehr viel Defensivarbeit gegen die frenetisch von den Rängen des Windsor Park angefeuerten Nordiren verrichten.

Entsprechend gab es wenige fußballerische Highlights auf deutscher Seite, jedoch den zweiten Sieg in Folge in den Oktober-Länderspielen. Dadurch hat sich Deutschland im Kampf um ein WM-Ticket für die Endrunde 2026 eine komfortable Situation erarbeitet.

ran zeigt die Stimmen zum deutschen Auswärtssieg in Belfast (Quelle: RTL/SID)

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Es war natürlich kein super schönes Spiel von uns, aber das Annehmen der Emotionalität der Nordiren und des Stadions war gut. Wir haben jetzt sehr viele Standardtore gemacht, das ist sehr gut. Du musst halt das 2:0 machen, dann ist das Spiel zu. So haben wir dreckig gewonnen."

Julian Nagelsmann über die Diskussion um ein mögliches Neuer-Comeback und die Auswirkung auf Oliver Baumann: "Jeder, der Mensch ist, kann sich sicher vorstellen, dass es ihn nicht kalt lässt. Wir haben von den letzten zehn Spielen keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten", betonte Nagelsmann. "Dementsprechend ist die Diskussion nicht von Vorteil - auch nicht für Manu, der Ruhe braucht für seine guten Leistungen bei Bayern München. Meines Wissens ist Manu zurückgetreten, ich wundere mich, dass wir trotzdem jede Woche diskutieren."