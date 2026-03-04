Der FC Bayern zerlegt Atalanta Bergamo und führt nach einer Machtdemonstration schon zur Halbzeit mit 3:0. Los ging es mit einem Ecken-Trick in der 12. Minute, bei dem Stanišić die frühe Führung erzielte. Danach drehte Bayern noch mehr auf und erhöht innerhalb von nur drei Minuten durch eine Einzelaktion von Olise (22.) und einen freien Abschluss von Gnabry (25.) auf 0:3. Atalanta Bergamo wurden eiskalt die eigenen Grenzen aufgezeigt und hatte sogar Glück, dass Gnabry kurz vor der Pause mit einem Fernschuss nur das Aluminium traf und nicht auch noch das 0:4 besorgte (44.).

Bundesligist Bayern München steht im Achtelfinale der Champions League dem italienischen Klub Atalanta Bergamo gegenüber. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

München : Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Diaz - Jackson

Bergamo : Carnesecchi - Zappacosta, Hien, Kolasinac - Sulemana, de Roon, Mario Pasalic, Bernasconi, Zalewski, Krstovic - Scamacca

Überraschenderweise setzt Vincent Kompany auf Jackson statt dem zuletzt angeschlagenen Kane.

Atalanta Bergamo hat sich in der Playoff-Runde der Champions League gegen Borussia Dortmund durchgesetzt und steht nun im Achtelfinale gegen die nächste deutsche Mannschaft.

Das ist der FC Bayern München. Auch der Rekordmeister konnte den BVB zuletzt im Deutschen Klassiker in der Bundesliga knapp mit 2:3 schlagen.

Atalanta konnte sich nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel durch einen dramatischen 4:1-Sieg im Rückspiel gegen die Schwarz-Gelben durchsetzen. Nun treffen die beiden Mannschaften im Achtelfinal-Hinspiel direkt aufeinander.

Die Gruppenphase beendete man vor Bayer Leverkusen und den Dortmundern auf Platz 15. Die Münchner landeten dort auf Platz zwei und konnten daher während der Playoff-Runde Kräfte sparen.