Anzeige
Königsklasse

Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Livestream - die Aufstellungen

  • Aktualisiert: 30.09.2025
  • 20:00 Uhr
  • ran.de

Am 2. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Atletico Madrid und Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Update, 30.09., 19:55 Uhr: Frankfurt-Aufstellung da!

Madrid: Oblak -  Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Barrios, Gallagher, Simeone, Raspadori - Griezmann, Alvarez

Frankfurt: Kaua Santos - Collins, Theate, Koch, Brown - Skhiri, Chaibi, Uzun, Doan, Knauff - Burkardt

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

So seht ihr die SGE bei Atletico live im TV und Stream

Für Eintracht Frankfurt hätte der Auftakt in der Champions League nicht besser laufen können. Mit 5:1 fegte die Mannschaft von Dino Toppmöller Galatasaray aus dem heimischen "Deutsche-Bank-Park".

Im zweiten Spiel der Ligaphase wartet mit Atletico Madrid allerdings ein europäisches Schwergewicht auf die Frankfurter.

Die "Rojiblancos" stehen dabei sogar bereits ein wenig unter Druck, verloren sie doch ihre Auftaktpartie mit 2:3 gegen den FC Liverpool.

ran liefert alle Informationen zum Champions-League-Kracher.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Das Wichtigste in Kürze

Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Anzeige

Atletico vs. Frankfurt heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen.

Anzeige

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Anzeige

Frankfurt zu Gast bei Atletico: Wo gibt es heute einen Livestream?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Anzeige

Atletico - Frankfurt heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker gibt es auf ran.de.

Anzeige

Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt

  • Spiel: Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt
  • Datum und Uhrzeit: 30. September 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Diego Simeone (Atletico Madrid), Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Can Uzun
News

Uzun doch für Deutschland? Es gibt eine Hintertür

  • 30.09.2025
  • 21:11 Uhr
imago images 1067095191
News

Elfer-Skandal in Köln? Urs Meier widerspricht deutlich

  • 30.09.2025
  • 21:08 Uhr
Saarbrückens Pick scheitert allein vor Braune
News

Remis im Spitzenspiel: Duisburg bleibt fünf Punkte vorne

  • 30.09.2025
  • 21:06 Uhr
Führt Real zum Sieg: Kylian Mbappé (M.)
News

Hattrick Mbappé: Real siegt in Kasachstan

  • 30.09.2025
  • 20:43 Uhr
Schwerer Rückschlag für ter Stegen
News

Causa ter Stegen: Barca-Boss macht Nationaltorhüter Hoffnung

  • 30.09.2025
  • 20:39 Uhr
Williams erlitt die Verletzung beim Nationalteam
News

Bilbao ohne Nico Williams beim BVB

  • 30.09.2025
  • 20:39 Uhr
David Luiz
News

David gegen Goliath: Das ist Bayern-Gegner Paphos

  • 30.09.2025
  • 20:21 Uhr
Paphos Thomalla
News

Zypern-Experte warnt: "Paphos nicht zu unterschätzen"

  • 30.09.2025
  • 20:19 Uhr
2235980025
News

FC Bayern München in der Champions League gegen Paphos FC

  • 30.09.2025
  • 19:58 Uhr
Joshua Kimmich kehrt zurück
News

Bayern gegen Pafos wieder mit Kimmich

  • 30.09.2025
  • 19:56 Uhr