Am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Liveticker) treffen die beiden erstarkten Superknipser in der Champions-League-Ligaphase aufeinander. Es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben. ran zieht einen Vergleich.

Unter dem neuen Trainer Hansi Flick erlebt der 36-Jährige jetzt allerdings eine Renaissance. Zwölf Pflichtspiele, 14 Treffer, zwei Vorlagen. Am Sonntagabend schnürte er einen Doppelpack beim 5:1 über den FC Sevilla. Lewandowski ist endlich wieder Lewandowski. Und Kane ist wieder Kane.

Gut 1000 Kilometer weiter südwestlich beim FC Barcelona passierte in den vergangenen Wochen etwas Ähnliches. Robert Lewandowski , vor zwei Jahren noch Heilsbringer und Meistermacher, galt nach einer für seine Verhältnisse schwächeren Saison 2023/24 bei den ewig klammen "Blaugrana" im Sommer schon als Verkaufskandidat.

Nach drei Spielen ohne Treffer scharrten die Kritiker schon mit den Hufen. War Harry Kane s Glanz in seiner zweiten Saison beim FC Bayern München schon verflogen? Die passende Antwort gab der Stürmer beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart . Binnen 23 Minuten gelang ihm ein lupenreiner Hattrick. Flaute beendet, Kritik verstummt.

Wenn der FC Bayern München am Mittwoch in der Champions League auf den FC Barcelona trifft, ist es auch ein Duell der Super-Stürmer. Doch wer hat eigentlich die Nase vorn? Kleinigkeiten entscheiden.

Das Wichtigste in Kürze

Nun ja. Doch wer macht was besonders gut? Wer ist der Bessere? Oder wer hat mit Blick auf die Formkurve vielleicht ein bisschen die Nase vorn? Hier ein paar Fakten zur Entscheidungsfindung.

"Harry ist einer, der gerne mitspielt. Der auch mal einen Zehner-Pass drin hat. Der das Auge für den Mitspieler hat. Lewi hat dann schon eher den Fokus darauf, selber Tore zu erzielen", so Kimmich nach dem Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen Stuttgart. Auch die diplomatische Einordnung darf nicht fehlen: "Beide helfen mit ihrer Art und Weise, Fußball zu spielen, ihrer Mannschaft extrem."

Um es mit den Worten von Joshua Kimmich zu sagen: Eigentlich kann man die beiden gar nicht so sehr vergleichen. Zu unterschiedlich ist ihr Spielstil.

Kane hingegen lässt sich häufig auch tiefer fallen, um am Spielaufbau teilzuhaben. Der 31-Jährige ist damit vielleicht der vielseitigere Angreifer. In puncto Schnelligkeit hat allerdings Lewandowski wieder Vorteile. Wer jetzt der Bessere ist, dürfte vermutlich eine Geschmacksfrage sein.

Der Pole agiert in der Regel als klassischer Mittelstürmer. Er hat seine Stärken vor allem im Strafraum, ist wendig, hat ein unfassbares Ballgefühl, verwertet die letzten Bälle.

Lewandowski vs. Kane: verschiedene Spielstile

Immerhin sammelte er bis dahin viele individuelle Preise, wie zum Beispiel die Torjägerkanone in der Bundesliga (2023/24), in der Premier League (2020/21, 2016/17, 2015/16) sowie in der Königsklasse (2023/24) und bei der Weltmeisterschaft 2018. Trotzdem: In Sachen Titel gibt's für Kane im direkten Vergleich nichts zu holen.

In der Kategorie "Titel" kann Kane definitiv nicht mithalten, was vermutlich auch daran liegt, dass der Engländer mit Tottenham Hotspur viele Jahre nicht für einen absoluten Topklub gespielt hatte.

Vinicius Junior (Real Madrid) Außerdem gilt es als fraglich, ob Vinicius, der noch bis 2027 an die Königlichen gebunden ist, schon mit 24 dem Lockruf des Geldes folgen wollen wird. Das Angebot soll es allerdings in sich haben. In der Wüste könnte er wohl mit einem Jahresgehalt von 200 Millionen Euro rechnen. Für das Abgangsszenario bringt "El Chiringuito" schon einen Star-Nachfolger ins Spiel: Bilbao-Juwel Nico Williams.

Vinicius Junior (Real Madrid) Saudi-Arabien möchte seinen Traum vom nächsten Mega-Star wohl nicht so schnell aufgeben. In der Fußball-Show "El Chiringuito" war nun von einer Offerte in Höhe von 500 Millionen Euro die Rede.. Laut Bericht wird Real jedoch erst ins Grübeln kommen, wenn ein Verein bereit sein wird, die vereinbarte Ausstiegsklausel zu ziehen - diese beläuft sich Medienberichten zufolge auf rund eine Milliarde Euro ...

Lamine Yamal (FC Barcelona) Lamine Yamal vom FC Barcelona hat sich eindeutig zu seiner sportlichen Zukunft geäußert. Der 17 Jahre alte Shootingstar sagte dem spanischen TV-Sender Antena 3: "Ich hoffe, dass ich Barca niemals verlassen muss." Angesprochen auf seinen hohen Marktwert reagierte er verärgert: "Ich will nicht, dass man mir dieses 120-Millionen-Preisschild gibt, denn damit müsste ich Barca verlassen."

Samuele Ricci (FC Turin) ... als passstarker Mittelfeldspieler, der den Ball auch mit guten Dribblings behaupten kann. Somit würde er ins Beuteschema von City-Coach Pep Guardiola passen. In der Vergangenheit wurde Ricci bereits mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Ein Wechsel nach Manchester würde frühestens im Januar infrage kommen.

Samuele Ricci (FC Turin) Der erst 23-jährige Italiener gilt als großes Talent. Folgt nun der nächste Karriereschritt? Wie "The Guardian" berichtet, soll Ricci bei Manchester City weit oben auf dem Wunschzettel stehen. Die "Skyblues" sollen den defensiven Mittelfeldspieler als Ersatz für Stammkraft Rodri in Betracht ziehen. Der Spanier fällt mit einem Kreuzbandriss bis zum Saisonende aus. Ricci gilt ...

Mason Greenwood (Olympique Marseille) Marseille befindet sich in der guten Situation, dass Greenwood bis 2029 Vertrag hat. Der Engländer soll sich zudem wohl in seiner neuen Wahl-Heimat fühlen, in der er - zumindest von einigen - mit offenen Armen empfangen wurde. Greenwood hat nach seiner Anklage (u.a. wegen versuchter Vergewaltigung) in England einen schweren Stand, selbst als diese fallen gelassen wurde.

Mason Greenwood (Olympique Marseille) Die Katalanen sollen dem "Sun"-Bericht zufolge bereit sein, 72 Millionen Euro für den Ex-United-Star zu bieten, seien mit ihrem Interesse aber nicht alleine. Atletico Madrid und PSG sollen ebenfalls ein genaueres Auge auf Greenwood geworfen haben, der in der laufenden Saison fünf Tore in sechs Spielen erzielt hat.

Mason Greenwood (Olympique Marseille) Englands "Skandal-Profi" Mason Greenwood befindet sich in der Karriere-Leiter wieder auf dem Weg nach oben. Der Offensiv-Youngster spielt nach seinem Wechsel im Sommer von Getafe zu Olympique Marseille groß auf - und könnte schon bald wieder zu einem absoluten Top-Klub wechseln. Laut der englischen Zeitung "Sun" interessiert sich der FC Barcelona für den 23-Jährigen.

Paul Pogba (Juventus Turin) Wie geht es dann weiter? Im Anschluss soll es den Mittelfeldstrategen angeblich in seine französische Heimat zu Olympique Marseille ziehen. Demnach sollen Pogba und seine Vertreter aktuell über ein Engagement nach dem Ablauf der Doping-Sperre verhandeln.

Paul Pogba (Juventus Turin) Seit über einem Jahr hat Paul Pogba kein Spiel mehr bestritten! Der Weltmeister von 2018 ist wegen der Einnahme eines in Italien verbotenen Nahrungsergänzungsmittels noch bis März 2025 gesperrt. Nun soll langsam Klarheit über die Zukunft des 31-Jährigen herrschen. Laut französischen Medienberichten sind Pogba und sein Noch-Arbeitgeber Juventus Turin in Gesprächen um eine einvernehmliche Vertragsauflösung.

Harry Maguire (Manchester United) Da Harry Maguire in den Plänen von ManUnited keine Rolle mehr spielt, dürfte laut "Daily Star" ein Verkauf im Januar 2025 angestrebt werden. Der Vertrag des 31-Jährigen endet im Sommer 2025 und so würde noch etwas Ablöse generiert. Dem Bericht nach sei Ex-Kapitän Maguire verhältnismäßig günstig zu haben - für nur zwölf Millionen Euro Ablöse.

Pep Guardiola (Manchester City) Ende einer Ära? Pep Guardiola übernahm 2016 als Trainer bei Manchester City, ist aber nun in seinem letzten Vertragsjahr. Mehreren Medienberichten zufolge hat der Spanier noch nicht entschieden, ob er seinen Vertrag bei den Citizens weiter verlängern wird. Der Premier-League-Klub ist demnach wohl bereits auf der Suche nach einem Nachfolger - und hat dabei einen Favoriten...

Kylian Mbappe (Real Madrid) Die Königlichen seien "enttäuscht, erstens über seine Leistungen, die überhaupt nicht den Erwartungen entsprechen. Und in der Umkleidekabine läuft es auch nicht gut, wobei das nicht unbedingt Mbappes Schuld ist", so Molina. Dessen Aussagen fielen vor dem 2:1-Sieg von Real gegen Celta Vigo, bei dem Mbappe sein sechstes Liga-Tor erzielte.

Kylian Mbappe (Real Madrid) Molina behauptet außerdem, dass der Transfer des Franzosen nur deshalb vollzogen wurde, weil es Klub-Präsident Florentino Perez so wollte: "Nur Perez wollte ihn. Er möchte immer die großen Spieler holen. Er pflegt auch eine familiäre Beziehung zu Mbappe."

Kylian Mbappe (Real Madrid) Bereut Real Madrid den Transfer von Kylian Mbappe? Genau das behauptet der spanische Journalist Romain Molina, der für renommierte Medien wie "The Guardian", "BBC" oder "The New York Times" arbeitet. Im Youtube-Format "Colininterview" sagte er: "Sie bereuen es, ihn geholt zu haben. Das kann ich garantieren, ich weiß es aus Gesprächen abseits der Mikrofone."

Laufende Saison und letzter Eindruck

Kane kommt auf 13 Tore und sechs Vorlagen in zehn Pflichtspielen für den FC Bayern München. Neben dem Hattrick gegen Stuttgart gelangen ihm auch gegen Holstein Kiel drei und gegen Dinamo Zagreb in der Champions League sogar vier Treffer in einer Partie. Nach einer kleineren Torflaute erreicht der Engländer pünktlich zum Showdown mit Barca wieder Topform. Ein klassischer Fall von optimalem Timing.

Lewandowski traf in zwölf Pflichtspielen für den FC Barcelona 14 Mal und steuerte zwei Assists bei. Unter Hansi Flick hat er zu alter Stärke zurückgefunden. Auch, weil der neue, alte Trainer mit einer gezielten Belastungssteuerung das Beste aus seinem Schützling herausholt.

Ein kleines Fragezeichen bleibt beim Polen. Er ging bereits leicht angeschlagen in die Länderspielpause, weshalb er im Nations-League-Spiel gegen Kroatien zunächst auf der Bank saß. Nach seiner Einwechslung wurde er von Kroatien-Keeper Dominik Livakovic derart rüde umgesenst, dass dieser mit Rot vom Platz folg.

Lewandowski musste minutenlang behandelt werden, konnte aber weiterspielen. Bei Barca aber "läuten die Alarmglocken", wie die spanische "Sport" titelte. Immerhin mischte der Torjäger gegen den FC Sevilla 66 Minuten lang mit, besorgte per Elfmeter die Führung und später auch noch das 3:0. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass am Ende die körperliche Fitness den Ausschlag geben wird, wer am Mittwoch der Bessere ist.