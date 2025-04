Champions League: Sechs Startplätze? England winkt Novum in der Königsklasse

Novum in England? Der Premier League winkt für die kommende Champions-League-Saison erstmals ein sechster Startplatz.

England könnte erstmals in der Geschichte der Champions League sechs Teilnehmer stellen und damit in der kommenden Saison für ein Novum sorgen. Neben den vier garantierten Startplätzen hat die Premier League bereits einen fünften Teilnehmer aufgrund des starken Abschneidens in dieser Europapokal-Saison sicher, dazu könnten sich Manchester United oder Tottenham Hotspur über die Europa League für die Königsklasse qualifizieren.

Beide Teams straucheln in der Liga gewaltig (Platz 14 und 15), stehen dafür aber im Halbfinale der Europa League. Der Sieger des Wettbewerbs darf im kommenden Jahr in der Champions League starten. Im Halbfinale bekommt es Manchester mit Athletic Bilbao zu tun, Tottenham duelliert sich mit Überraschungsteam FK Bodö/Glimt aus Norwegen.

Im vergangenen Jahr hatten sich Deutschland und Italien die beiden Extra-Startplätze für die zwei erfolgreichsten Nationen in den laufenden europäischen Wettbewerben gesichert. Die Bundesliga, die mit keinem Klub in einem Europacup-Halbfinale vertreten ist, wird sicher nur vier Teams für die kommende Königsklassen-Saison stellen.