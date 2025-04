Nach dem Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale sorgte Trainer Vincent Kompany noch in der Kabine dafür, dass die Stars des FC Bayern die Köpfe nicht hängen lassen.

Der Frust saß tief nach dem Aus im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand (1:2, 2:2). Der Traum des FC Bayern vom "Finale dahoam 2.0" war geplatzt.

Wie "Bild" nun berichtet, richtete Trainer Vincent Kompany seine Mannschaft mit einer emotionalen Rede noch in der Kabine wieder auf.

Kompany habe den Blick nach vorne gerichtet. Er sei stolz auf die Mannschaft. Nur kleinste Kleinigkeiten hätten gefehlt, so Chefreporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern-Insider".

Demnach sagte Kompany:

"Wir wollen in einem Monate die deutsche Meisterschaft gewinnen. Wir wollen in zwei Monaten zur Klub-WM und gewinnen. Und wir haben in vier Monaten schon wieder das erste Champions-League-Spiel und dann wollen wir die Champions League gewinnen."