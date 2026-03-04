Leverkusen gegen Arsenal
Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal live zu ungewöhnlicher Uhrzeit: Wer überträgt die Champions League im Free-TV, Stream und Ticker?
- Aktualisiert: 10.03.2026
- 15:54 Uhr
Bayer 04 Leverkusen empfängt im Achtelfinale der Champions League den FC Arsenal. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Bayer 04 Leverkusen trifft im Achtelfinale der Champions League auf den Ersten der Gruppenphase, FC Arsenal.
Die Leverkusener setzten sich nach Platz 16 in der Tabelle in der Playoff-Runde in zwei Spielen mit insgesamt 2:0 gegen Olympiakos Piräus durch. Arsenal blieb dieser Zwischenschritt durch die Top-8-Platzierung erspart.
Die Londoner waren das einzige Team, das in allen acht Gruppenspielen als Sieger vom Platz ging. Dabei haben sie ein erachtliches Torverhältnis von 23:4 Toren erzielt.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Achtelfinal-Hinspiel am Mittwochabend.
Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Achtelfinale statt?
- Spiel: Bayer 04 Leverkusen vs. Arsenal
- Wettbewerb: Champions League, Achtelfinal-Hinspiel
- Datum: 11. März 2026
- Uhrzeit: 18:45 Uhr
- Austragungsort: BayArena, Leverkusen
Champions League live: Läuft Leverkusen gegen Arsenal im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Arsenal wird nicht im Free-TV übertragen.
Arsenal gastiert bei Bayer Leverkusen: Wo läuft das Match heute im Pay-TV?
DAZN überträgt das Hinspiel in Leverkusen. Die Partie wird kostenpflichtig auf dem linearen Sender DAZN 1 gezeigt.
Champions League im Livestream: Wer zeigt Arsenal in Leverkusen live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende DAZN-Kunden ist das Champions-League-Spiel im Stream über die App oder die Web-Adresse abrufbar.
Leverkusen vs. Arsenal live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Kracher?
Einen Ticker zu Bayer Leverkusen vs. Arsenal London gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Leverkusen vs. Arsenal live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Topspiels
- Begegnung: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Arsenal
- Datum und Uhrzeit: 11. März 2026; 18:45 Uhr
- Trainer: Kasper Hjulmand (Leverkusen), Mikel Arteta (Arsenal)
- Free-TV: -
- Pay-TV: DAZN 1
- Livestream: DAZN
- Liveticker: ran.de