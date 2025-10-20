Am 3. Spieltag trifft Bayer Leverkusen in der Champions League auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

In der Champions League wartet auf Bayer Leverkusen am 3. Spieltag eine absolute Mammutaufgabe.

Die "Werkself" trifft auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain und steht vor der Partie schon ein wenig unter Druck. Die ersten beiden Spiele der CL-Saison spielte Bayer jeweils unentschieden.

Anders als die Franzosen: Die Mannschaft von Luis Enrique gewann sowohl gegen Atalanta Bergamo (4:0) als auch gegen den FC Barcelona (2:1) und kann eine makellose Bilanz aufweisen.