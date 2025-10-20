Anzeige
3. Spieltag in der Champions League

Bayer Leverkusen vs. PSG heute live: Champions League im TV, Livestream und im Ticker – die Aufstellungen sind da

  • Aktualisiert: 21.10.2025
  • 20:12 Uhr

Am 3. Spieltag trifft Bayer Leverkusen in der Champions League auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

In der Champions League wartet auf Bayer Leverkusen am 3. Spieltag eine absolute Mammutaufgabe.

Die "Werkself" trifft auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain und steht vor der Partie schon ein wenig unter Druck. Die ersten beiden Spiele der CL-Saison spielte Bayer jeweils unentschieden.

Anders als die Franzosen: Die Mannschaft von Luis Enrique gewann sowohl gegen Atalanta Bergamo (4:0) als auch gegen den FC Barcelona (2:1) und kann eine makellose Bilanz aufweisen.

Hinzu kommt, dass PSG wohl wieder auf Ousmane Dembele zurückgreifen kann. Der Ballon-d'Or-Sieger musste aufgrund einer Oberschenkelverletzung seit Anfang September passen, soll gegen Leverkusen laut "AFP" aber wieder im Kader stehen.

+++ Update, 21.10., 19:51 Uhr: Die Aufstellungen gegen Paris Saint-Germain +++

Bayer Leverkusen: Flekken - Andrich, Bade, Tapsoba - Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo - Echeverri, Poku - Kofane

Paris Saint-Germain: Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu - Barcola, Doue, Kvaratskhelia

Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel heute statt?

  • Spiel: Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain
  • Wettbewerb: Champions League; 3. Spieltag
  • Datum: 21. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 21:00 Uhr
  • Austragungsort: BayArena (Leverkusen)

Champions-League-Topspiel heute live: Läuft Leverkusen vs. PSG im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und PSG wird nicht im Free-TV übertragen.

Leverkusen empfängt Paris heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Leverkusen - PSG live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions-League heute im Livestream: Wer zeigt Bayer Leverkusen gegen PSG live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon Prime Video-Kunden ist das Champions League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

PSG zu Gast in Leverkusen heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Topspiel?

Einen Ticker zu Bayer Leverkusen - PSG gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions League-Topspiels

  • Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain
  • Datum und Uhrzeit: 21. Oktober 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen), Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de
