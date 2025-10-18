Anzeige
Internationaler Fußball

FC Barcelona: Kuriose Spieler-Proteste nach Anpfiff in La Liga wegen Miami-Reise von Flick-Team

  • Aktualisiert: 21.10.2025
  • 22:24 Uhr
  • SID

Das in Miami angesetzte Spiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Barcelona schlägt im spanischen Fußball hohe Wellen. Ein Protest zweiter Mannschaften veranlasste die TV-Weltregie zu einer kuriosen Reaktion.

Das umstrittene "Auswärts-Auswärtsspiel" des FC Barcelona in Miami hat in Spaniens La Liga für den ersten großen Protest gesorgt.

Bei der Begegnung zwischen Real Oviedo und Espanyol Barcelona am Freitagabend (0:2) verharrten die 22 Startspieler um Espanyols deutschen Profi Clemens Riedel nach Anpfiff 15 Sekunden lang regungslos auf dem Platz, die TV-Weltregie schnitt währenddessen auf eine Außenansicht des Stadions.

Wenige Stunden zuvor hatte Spaniens Spielervereinigung Proteste für die Begegnungen des neunten Erstliga-Spieltags von Freitag bis Montag angekündigt. Die Aktionen sollen sich gegen "mangelnde Transparenz und fehlenden Dialog" im Hinblick auf die Verlegung eines Liga-Spiels in die USA richten, teilte die Vereinigung mit.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

Barca-Spiel in Miami: "Das gefällt mir nicht"

La Liga hatte in der Vorwoche mitgeteilt, dass der FC Barcelona sein Auswärtsspiel gegen den FC Villarreal am 20. Dezember in der Wahlheimat von Klub-Ikone Lionel Messi austragen wird. Dies hatte weitgehende Ablehnung eines Großteils der Fangruppen und der Klubs hervorgerufen, die einerseits einen Angriff auf die Fußballkultur und andererseits einen Wettbewerbsvorteil für Barca sehen, für das ein Auswärts- nun zu einem gefühlten Heimspiel werde.

Auch Barca-Trainer Hansi Flick und Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hatten sich nicht allzu glücklich über ihr "Auswärts-Auswärtsspiel" gezeigt.

"Jetzt spielen wir ein Auswärtsspiel auf neutralem Boden. Das gefällt mir nicht und ich halte es für die Spieler für nicht richtig", sagte de Jong.

Mehr aus der Welt des Fußballs
Das Spiel soll im Hard Rock Stadium stattfinden
News

La Liga rudert zurück: Kein Barca-Spiel in Miami!

  • 21.10.2025
  • 22:47 Uhr
imago images 1065319133
News

Wechsel im Winter? Überraschung bei ter Stegen möglich

  • 21.10.2025
  • 19:08 Uhr
Barcelona
News

Gelb-Rot für Flick: Barca protestiert, flucht - und siegt spät

  • 18.10.2025
  • 19:17 Uhr
Florentino Perez
News

Real Madrid vor historischem Einschnitt: Verkaufen die "Königlichen" Klubanteile? - diese Grenze zieht Perez

  • 17.10.2025
  • 14:46 Uhr
imago images 1067463896
News

Mbappe-Mutter deutlich: "Eigentlich kein Leben"

  • 15.10.2025
  • 15:39 Uhr
Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025
News

Real Madrid: Antonio Rüdiger wohl vor dem Aus

  • 15.10.2025
  • 14:19 Uhr
imago images 1060680533
News

Oberschenkel zwickt: Barca bangt vor Clasico um Superstar

  • 14.10.2025
  • 15:49 Uhr
imago images 1067485891
News

FC Barcelona: Steht Robert Lewandowski vor dem Aus?

  • 12.10.2025
  • 21:18 Uhr
imago images 1060328750
News

Hohe Transfer-Schulden belasten Barca - auch Bayern wartet auf Geld

  • 10.10.2025
  • 08:12 Uhr
Spanish LaLiga EA Sports: FC Barcelona, Barca v Villarreal CF in Barcelona, Spain. Barcelona, Spain, 18, May, 2025. Spanish LaLiga EA Sports: FC Barcelona v Villarreal CF. FC Barcelona player (5) I...
News

Kommentar: Ligaspiele im Ausland? Kritik ist scheinheilig

  • 09.10.2025
  • 23:31 Uhr