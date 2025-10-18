Anzeige

Am dritten Spieltag der Ligaphase gastieren die Borussen beim FC Kopenhagen. Der dänische Klub ist defensivstark, mannschaftlich geschlossen und auswärts schwer zu schlagen. Kopenhagen hat mit dem 2:2 gegen Bayer Leverkusen einen guten Start hingelegt, bei Qarabag Agdam allerdings nach einer enttäuschenden Leistung 0:2 verloren. Champions League: BVB schlägt Kopenhagen - Noten der Dortmunder Besonders entgegenfiebern dürfte dem Match Ex-BVB-Youngster Youssoufa Moukoko, der ja seit diesem Sommer für Kopenhagen aufläuft. Der 20-Jährige konnte bei seinem neuen Arbeitgeber bislang aber keine Bäume ausreißen und wurde nach dem Qarabag-Spiel ziemlich heftig kritisiert. ran liefert alle Informationen zum CL-Spiel des BVB.

+++ Update, 22:54 Uhr: Ergebnis 4:2 +++ Borussia Dortmund hat in der Ligaphase der Champions League einen 4:2-Sieg beim FC Kopenhagen eingefahren. Nach einem 1:1 zur Pause brachte Ramy Bensebaini den BVB in der 61. Minute per Foulelfmeter erneut in Führung, ehe Felix Nmecha mit seinem zweiten Tor des Abends in der 76. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt setzte Joker Fabio Silva mit dem Tor zum 4:1 aus spitzem Winkel (87.), bei dem Kopenhagens Keeper Kotarski ganz schlecht aussah.

+++ Update, 21:48 Uhr: Halbzeit 1:1 +++ Zur Halbzeit der Partie zwischen dem FC Kopenhagen und Borussia Dortmund steht es 1:1. Zunächst ging der BVB durch einen wuchtigen Distanzschuss von Felix Nmecha in Führung (20.). Doch 13 Minuten später sorgte Waldemar Anton für ein kurioses Eigentor zum Ausgleich der Dänen. Der deutsche Nationalspieler wurde von Mitspieler Ramy Bensebaini im Fünfmeterraum ganz unglücklich angeschossen, von seinem Körper prallt das Leder dann ins Tor.

+++ Update, 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ FC Kopenhagen: Kotarski - Pereira, Hatzidiakos, Suzuki - Larsson, Lerager, Clem, Meling - Achouri, Claesson - Moukoko. Borussia Dortmund: Kobel - Anton, Schlotterbeck, Bensebaini - Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson - Brandt, Beier, Guirassy.

Borussia Dortmund beim FC Kopenhagen heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt? Spiel: FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Champions League; 3. Spieltag

Datum: 21. Oktober 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Parken (Kopenhagen)

Kopenhagen vs. BVB heute live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV? Nein. Das Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

Borussia Dortmund gastiert in Kopenhagen: Wer zeigt das Champions-League-Spiel heute live im Pay-TV? Das Spiel wird von DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League heute live: Wo kann ich Kopenhagen gegen Dortmund im Livestream sehen? Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Borussia Dortmund gastiert in Kopenhagen: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Champions League? Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.